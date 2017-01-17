Из колонии в колонию

Эта история началась летом, когда в дежурную часть города поступило заявление местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестный похитил у нее сотовый телефон. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.
В ходе отработки микрорайона по подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания. И куда бы он делся, если в ходе осмотра у него нашли и изъяли похищенный телефон. Оказалось, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Из мест лишения свободы он вышел только весной 2016 года, где отбывал наказание за разбой. И теперь снова за колючку. Как говорится, даже не погулял на свободе.
Артемовский городской суд признал жителя Артема виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Соответствующее решение принял департамент по тарифам администрации Приморья.
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