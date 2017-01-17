Пятнадцатые «Меридианы Тихого» ждут заявок

Стала известна дата проведения 15-го, юбилейного, кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». Он пройдет в нынешнем году с 9 по 15 сентября, сообщается на сайте кинофорума.

Одновременно с объявлением даты стартовал и прием заявок на участие в Pacific Meridian – в основной конкурсной программе полного и короткого метра. В фестивале могут участвовать фильмы, представленные кинокомпаниями, киностудиями, независимыми продюсерами, дистрибьюторами и любыми обладателями авторских прав. Все желающие представить работу для участия в фестивале должны официально заявить об этом, заполнив регистрационный лист не позднее 20 июня.

Напомним: в 2016 году кинопоказы и мероприятия Pacific Meridian посетило более 30 тысяч зрителей. В официальную программу «Меридианов»-2016 вошло 180 фильмов из 41 страны.