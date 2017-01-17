Приморье испытает суворовский натиск

Генеральный штаб Вооруженных сил России выбрал Приморье местом проведения большинства конкурсов Армейских международных игр по линии Сухопутных войск и военно-морских сил.

В министерстве обороны считают, что приезжающие на соревнования российские (из других округов) и зарубежные команды смогут многому научиться у дальневосточных военных. К примеру, в прошлом году лучшими танкистами признаны экипажи из состава 68-го отдельного армейского корпуса, расположенного на Сахалине. А экипажи боевых машин пехоты из 155-й отдельной бригады «черных беретов» ТОФ, расквартированной во Владивостоке, и вовсе не имеют себе равных, уже дважды с большим отрывом от соперников побеждая в традиционных соревнованиях.

Как сообщил «В» информированный источник в штабе ТОФ, несколько этапов, включая финальные, «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» пройдут в первой половине лета на Сергеевском полигоне в Пограничном районе. Уже сейчас начались отборочные соревнования среди экипажей модернизированных танков и боевых машин пехоты на уровне воинских частей и соединений в российских военных округах. В августе будут проведены международные конкурсы «Морской десант» и «Кубок моря» на прибрежных полигонах ТОФ под Владивостоком и в Хасанском районе и в акватории залива Петра Великого.

В 2017 году по линии главного командования Сухопутных войск запланировано проведение шести международных конкурсов. Расширяется география мест проведения состязаний. Помимо Приморья выбраны четыре полигона на территории иностранных государств. Предварительные этапы «Суворовского натиска» и всего конкурса «Чистое небо» для подразделений войск противовоздушной обороны пройдут в Китае. Конкурсы «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж» состоятся в Казахстане. Места для проведения конкурсов разведчиков и спецназовцев, саперов и понтонеров, армейских поваров и флотских коков будут определены чуть позже.