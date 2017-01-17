Подросткам предложат поработать

В 2016 году службы занятости Приморья помогли найти временную работу 10,5 тысячи школьников, 7,7 тысячи подростков трудились в летние каникулы.

В пресс-службе края отметили, что труд мальчишек и девчонок востребован на предприятиях общепита и торговли, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сел, озеленении. В последние годы все больший интерес у подростков вызывает работа, связанная с благоустройством воинских захоронений.

Традиционно летом работающих школьников можно встретить в образовательных учреждениях. Ремонтные бригады, благоустройство территории и различные хозяйственные работы – подросткам предлагают вполне посильный труд, за который платят зарплату и надбавку из краевого бюджета.

Рабочие места приморским старшеклассникам предлагают Дальневосточный завод «Звезда», горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», краевой филиал ФГУП «Почта России», Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» и объединение «Аскольд», другие предприятия и организации.

В прошлом году на поддержку временно работающих школьников из краевого бюджета направили более 6 миллионов рублей. Еще более 22 миллионов рублей выделили муниципалитеты Приморья. Планируется в этом году оказать содействие в трудоустройстве не менее 11 тысячам подростков.

Важно, что трудоустройство через службу занятости гарантирует соблюдение трудовых прав в отношении детей, начиная с безопасного труда и заканчивая своевременной и выплаченной в полном объеме заработной платой. Всем, кто хочет подработать в свободное от учебы время, краевые чиновники советуют обратиться в центры занятости по месту жительства. Сотрудники обязательно подыщут вакансию с щадящим (в рамках законодательства) графиком и честным работодателем, уверяют в пресс-службе края.