К нам приедет главный Дед Мороз страны

Самый настоящий Дед Мороз – тот самый, из Великого Устюга, снова (уже во второй раз) приедет в Приморье, сообщила пресс-служба края.

28 января он откроет в регионе свою резиденцию – в русском парке «Изумрудная долина».

Правда, во Владивосток на этот раз главный дедушка страны не заглянет, он поедет в Уссурийск, под которым и расположена «Изумрудная долина», где станет участником грандиозной праздничной программы.

Как рассказал руководитель парка Сергей Вакуленко, Дед Мороз из Великого Устюга оставит в Приморье своего преемника – Изумрудного Деда Мороза, который проведет встречи с детьми из детских домов и реабилитационных центров.

Дата прибытия волшебного дедушки в Приморье тоже выбрана неслучайно – как раз в этот день празднуют Новый год по восточному календарю.

– Дальний Восток – это уникальный регион России. Здесь Новый год отмечается трижды – кроме традиционного празднования жители с удовольствием встречают старый Новый год и радуются наступлению Нового года по восточному календарю, – заметил Сергей Вакуленко.