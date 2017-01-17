К нам приедет главный Дед Мороз страны

Самый настоящий Дед Мороз – тот самый, из Великого Устюга, снова (уже во второй раз) приедет в Приморье, сообщила пресс-служба края.
28 января он откроет в регионе свою резиденцию – в русском парке «Изумрудная долина».
Правда, во Владивосток на этот раз главный дедушка страны не заглянет, он поедет в Уссурийск, под которым и расположена «Изумрудная долина», где станет участником грандиозной праздничной программы.
Как рассказал руководитель парка Сергей Вакуленко, Дед Мороз из Великого Устюга оставит в Приморье своего преемника – Изумрудного Деда Мороза, который проведет встречи с детьми из детских домов и реабилитационных центров.
Дата прибытия волшебного дедушки в Приморье тоже выбрана неслучайно – как раз в этот день празднуют Новый год по восточному календарю.
– Дальний Восток – это уникальный регион России. Здесь Новый год отмечается трижды – кроме традиционного празднования жители с удовольствием встречают старый Новый год и радуются наступлению Нового года по восточному календарю, – заметил Сергей Вакуленко.
С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Соответствующее решение принял департамент по тарифам администрации Приморья.
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