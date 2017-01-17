Грипп пошел в гору

В Приморье растет число заболевших гриппом – за неделю эпидемический порог превышен на 32,1 процента. Эпидемиологическое неблагополучие, сообщается на сайте Роспотребнадзора, зарегистрировано на 27 территориях края.

У большинства заболевших – тех, кому подтвердили диагноз «грипп», – обнаруживается вирус «гонконгского» гриппа.

Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также выше эпидемического порога среди совокупного населения – на 9,6 процента. В крае частично были закрыты на карантин 158 групп в 132 детских садах и 42 класса в 27 школах. Полностью приостановлена деятельность четырех дошкольных образовательных учреждений.