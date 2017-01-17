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Заоблачный комфорт

Недавно меня занесло вместе с родственниками в международный аэропорт Владивостока – встречали летевшего из Шереметьево близкого человека. Уже на месте выяснилось, что московский рейс задерживается на полчаса. За это время я понял, что аэропорт является не только местом прилета-отлета, но и местом максимального изъятия денег.

Автомобильная стоянка перед аэровокзалом большая, на сотни автомашин, но очень дорогая. По соседству есть бесплатная – на несколько десятков машин. Но она всегда занята. Поэтому многие водители, чтобы сэкономить на стоянке, вынуждены парковаться на трассе у обочины за несколько километров до аэропорта. А это, признайтесь уважаемые читатели, крайне неудобно.

В самом аэровокзале на первом этаже с самого открытия было большое количество кресел для ожидающих людей. Однако в прошлом году их убрали в дальний угол. И кто их не найдет, будет стоять...

Впрочем, есть «компромиссное» решение. Кресла или диванчики имеются в нескольких кафе, занявших все свободные пространства аэрокомплекса. Но, чтобы присесть, нужно сделать заказ.

Моим пожилым родственникам было трудно стоять. Поэтому предложил им присесть в ближайшем кафе за столиком. А сам решил купить им чай-кофе с пирожными. Кстати, пока обсуждали, что купить в кафе, один из клиентов этой общепитовской точки посоветовал не пользоваться их услугами. Поскольку «обсчитывают безбожно», как он выразился. Я, если честно, ему совсем не поверил. И, как выяснилось, зря.

Кстати, цены в аэрокафе и без того заоблачные. Чашка чая стоит 80 рублей. Пирожное – 200. Я выбираю для старичков два чая и два пирожных.

Мне пробивают чек и называют сумму. Вместо 560 рублей озвучивают 760.

Как же так? Смотрю в чек и вижу, что мне пробили три пирожных, хотя выдано два. Начал объяснять официантке, в чем она ошиблась. А та еще и обиделась, что ее заподозрили в мошенничестве.

В итоге с меня взяли правильную сумму, хотя до извинений дело не дошло. Ладно, бог им судья.

Я, конечно, и впредь буду таким же внимательным (ведь если бы я торопился, то не стал бы пересчитывать за официанткой). Чего желаю и другим авиапассажирам и встречающим.

А владельцам аэрокомплекса советую вернуть кресла для ожидающих людей. Не все люди могут полчаса на ногах отстоять.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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