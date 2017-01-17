Пик водного потока в «Земле леопарда»

Ученые-археологи исследуют загадки горной крепости Шуйлюфэн, что расположена на территории национального парка «Земля леопарда».

Средневековое городище стало первым обнаруженным в Приморье древним корейским памятником периода XIV–XIX веков, в очередной раз доказав уникальность территории нацпарка – не только природную, но и историко-культурную, сообщает пресс-служба заповедника.

Археологические раскопки в Хасанском районе Приморья последние несколько десятилетий велись достаточно активно. Только в границах национального парка «Земля леопарда» и на прилегающих территориях зафиксировано 12 памятников истории разных периодов – начиная с эпохи каменного века (палеолита).

Крепость Шуйлюфэн (в переводе с китайского «Пик водного потока») расположена в южной части «Земли леопарда», в 14 км к северу от поселка Хасан. Площадь городища – 3,5 га, а ровные очертания старых крепостных стен длиною 727,5 м хорошо видны даже на снимках со спутника. По мнению специалистов, основание древней горной крепости датировано XV веком, то есть периодом государства Великий Чосон (название Кореи с 1392 до 1897 года). Это значит, что Шуйлюфэн – первый обнаруженный в Приморье памятник этого периода.

Строили его около 600 лет назад корейцы для обороны захваченной ими территории от набегов чжурчжэней. Строители крепости создали хорошо продуманную оборонительную систему с искусственными рвами и валами, которые нечасто встречаются в средневековых памятниках Приморья. Высота возведенных из плоских камней стен в некоторых местах достигает 3 метров. Северная сторона укрепления защищена высоким горным массивом, а с восточной открывается обзор на всю долину, что имело важное стратегическое значение.

По предположению ученых, крепость существовала довольно долгое время и именно она связана с именем национального корейского героя Ли Сунсина, проходившего в этих местах военную службу. В жизнеописании флотоводца говорится, что в 1587 году он был направлен на заставу в 24 км от устья реки Туманной, в один из самых отдаленных и сложных гарнизонов в районе постоянных набегов кочевников. Сам Ли Сунсин в современной Корее почитается как священный герой и герой спасения отечества.

– Именно средневековых памятников в Хасанском районе немного, поэтому работа с таким городищем для нас – открытие, которое добавляет в историю Приморского края новую страницу, – подчеркнула Надежда Артемьева, заведующая отделом средневековой археологии ИИАЭ ДВО РАН, участник экспедиции. – Мы надеемся, что в дальнейшем исследовании городища проявится «археология без границ»: необычное расположение исторического памятника (часть его территории находится в России, часть в Китае) позволяет нам проводить совместные исследования с китайскими археологами, что может принести новые открытия.