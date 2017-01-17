В акватории морского порта Находки ликвидируют разлив мазута

В минувшую среду в районе причала 43 ЗАО «Восточные ворота» специалисты обнаружили пятно мазута размером 20х20 м.

Источником загрязнения предположительно стал городской коллектор, сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на сайт Морской спасательной службы Росморречфлота.

В ликвидации загрязнения задействованы силы и средства Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»: судно ВРД-1409, аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. Для обколки льда было задействовано судно обеспечения «Светломор-3».

Отмечается, что собрано около тысячи литров мазута. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются.