Приморцы избавились от боевого оружия и гранат

За добровольно сданное оружие 30 жителей Приморья получили более 1,6 миллиона рублей.

По информации пресс-службы края, в прошлом году приморцами было сдано одно боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, 19 единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, одно огнестрельное оружие самообороны, два газового оружия, а также пять гранат, более 2 тысяч патронов, более 13,6 кг взрывчатых веществ, снаряды.

По словам директора краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрия Леонова, граждане проявляют большую активность и заинтересованность в сдаче незаконно хранящихся у них предметов вооружения.

– В текущем году эта работа будет продолжена, в бюджете Приморья заложены необходимые средства, – подчеркнул Дмитрий Леонов.

Он также добавил, что при добровольной сдаче оружия проходит процедура проверки. Прежде чем человеку выплатить вознаграждение за сданное оружие, стражи порядка проводят проверку, чтобы выяснить, не совершено ли с помощью данного оружия преступления, а также каким путем оно попало к нынешнему его владельцу.