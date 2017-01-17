На билеты накинули по рублю

С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Соответствующее решение принял департамент по тарифам администрации Приморья.

Стоимость проезда в городских пассажирских автобусах составит 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 14 рублей, на фуникулере – 12 рублей, уточнили в пресс-службе мэрии. Такие тарифы будут действовать в краевом центре до конца 2017 года.

Напомним, что последний раз проезд в общественном транспорте Владивостока дорожал ровно год назад. Тогда стоимость билета на всех видах наземного транспорта также повысилась на 1 рубль.