Истинной вере холод не страшен

Православные владивостокцы встретили светлый праздник Крещения омовением в иордани, организованной сотрудниками МЧС на станции Санаторной.

Купель спасатели подготовили, как сообщила пресс-служба МЧС по Приморскому краю, еще накануне Крещения, затем иерей отец Димитрий совершил праздничный молебен, освятил купель и поздравил всех собравшихся с праздником.

Первые желающие окунуться в освященную воду пришли на станцию еще днем, окунаться можно было с 14 часов. Были организованы отапливаемые палатки, где люди могли переодеться и согреться горячим чаем с вкусными пирожками.

Всего, по словам спасателей, которые несли дежурство у купели, в течение второй половины дня и крещенской ночи в ледяную воду на Санаторной окунулось более двух тысяч человек. Пьяных и пришедших к иордани просто поглазеть не наблюдалось. Однако сотрудникам полиции приходилось пресекать попытки некоторых желающих добраться до самой купели на автомобиле.

Заметим, что отсутствие иордани на Спортивной гавани не смутило некоторых ретивых горожан. В прорубь, что вырублена владивостокскими моржами в акватории пляжа ТОФ, стремились окунуться и непрошеные гости – в большинстве своем они были весьма разгорячены, и отнюдь не святым духом. От них сильно несло спиртным, а в проруби они пытались, изумляя собравшихся, плавать и нырять. Кстати, именно такого рода «поклонники крещения» затем возмущались, что у проруби нет положенных удобств в виде палаток, освещения, горячего чая, а также спасателей…

Представители Русской православной церкви подчеркивают: обряд купания в иордани не имеет ничего общего с моржеванием или с желанием проверить самого себя «на слабо». Это глубоко духовный обряд.