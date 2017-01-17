Бюджет – в помощь

На сохранение одной из коммерческих компаний края – Лермонтовского ГОКа – направят из регионального бюджета 250 миллионов рублей.

Об этом заявил губернатор Приморья работникам предприятия в Светлогорье, сообщили в пресс-службе края. По словам Владимира Миклушевского, эти средства позволят восстановить производство и полностью использовать нынешнее месторождение, обеспечив людей работой, пока собственник предприятия будет вести доразведку новых залежей. По его данным, период геологоразведки продлится около 2,5-3 лет.

Напомним, что с октября прошлого года руководство Лермонтовского ГОКа приняло решение о консервации производственных мощностей ввиду того, что разведанные запасы руды подходят к концу.

Между тем приморцы опасаются, что поддержка за счет налогоплательщиков всего края коммерческих производств грозит стать традицией в Приморье.

Так, часть задолженности по зарплате сотрудникам акционерного общества «Радиоприбор» была погашена за счет средств краевого бюджета – в прошлом году на эти цели направлено 178 миллионов рублей, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте администрации региона.

Но это не единственное предприятие края, где имеется задолженность по зарплате. Так, по данным Приморскстата, на 16 января 2017 года задолженность по зарплате в Приморье составила 576,8 млн рублей.