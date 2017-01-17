Вузы продемонстрируют возможности и перспективы

Высшие учебные заведения Приморья приглашают абитуриентов на дни открытых дверей, сообщила пресс-служба края.
Подобные мероприятия помогают школьникам и их родителям больше узнать о вузе и определиться с будущей специальностью.
Вчера абитуриентов встречал художественный факультет института искусств. А 21 января, как уже сообщал «В», состоится день открытых дверей в Дальневосточном федеральном университете в кампусе на острове Русском. 4 февраля в 12 часов свои двери для будущих студентов откроет Морской государственный университет имени Невельского. Мероприятие состоится в актовом зале учебного корпуса № 1.
Приморская государственная сельскохозяйственная академия (г. Уссурийск) проведет день открытых дверей 7 февраля.
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса также планируют провести дни открытых дверей, но уже в марте, во время школьных каникул.
С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Соответствующее решение принял департамент по тарифам администрации Приморья.
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