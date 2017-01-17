В центре города восстановили ограждения, пострадавшие в ДТП

Ремонтным бригадам муниципального учреждения «Содержание городских территорий» приходится регулярно восстанавливать декоративное ограждение тротуаров в центральной части города – столбики и цепи, которые страдают в результате дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на прошлой неделе специалисты ремонтировали металлическое декоративное ограждение на ул. Светланской, 22, Алеутской, 28, Океанском проспекте, 16 и 40.
Кроме того, во Владивостоке ежедневно дорожные рабочие очищали городские улицы от мусора, снега и наледи, остановочные павильоны от несанкционированных объявлений. А также устанавливали новые дорожные знаки, оборудовали улично-дорожную сеть краевой столицы леерным и барьерным ограждением, ремонтировали скамейки и урны.
С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Соответствующее решение принял департамент по тарифам администрации Приморья.
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