В центре города восстановили ограждения, пострадавшие в ДТП

Ремонтным бригадам муниципального учреждения «Содержание городских территорий» приходится регулярно восстанавливать декоративное ограждение тротуаров в центральной части города – столбики и цепи, которые страдают в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на прошлой неделе специалисты ремонтировали металлическое декоративное ограждение на ул. Светланской, 22, Алеутской, 28, Океанском проспекте, 16 и 40.

Кроме того, во Владивостоке ежедневно дорожные рабочие очищали городские улицы от мусора, снега и наледи, остановочные павильоны от несанкционированных объявлений. А также устанавливали новые дорожные знаки, оборудовали улично-дорожную сеть краевой столицы леерным и барьерным ограждением, ремонтировали скамейки и урны.