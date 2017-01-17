Третью команду-полуфиналиста определят в предстоящие выходные

В субботу и воскресенье пройдут игры третьей группы турнира по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева.

За выход в полуфинал поборются команды «Рубин-2003», «Почтенное общество», «Старт» и «Викинги», сообщили в пресс-службе мэрии.

– Все команды дворового турнира поделены на четыре группы. По итогам игр первой и второй групп в полуфинал вышли команды «Босфор» и «Беркут». В воскресенье, 22 января, станет известна еще одна команда-полуфиналист. Стоит отметить, что в нашем чемпионате принимают участие не только владивостокские команды. Так, команда «Старт» будет представлять Шкотовский район Приморского края, – рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Юлия Вельбик.

Состязания хоккеистов проходят на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Справка «В»

Расписание игр на предстоящие выходные:

21 января

10 часов – ул. Героев Хасана, 12 («Рубин-2003» – «Почтенное общество»),

10 часов – ул. Русская, 86, каток Рубин («Старт» – «Викинги»),

13 часов – ул. Фанзавод, 18 («Рубин-2003» – «Старт»),

13 часов – проспект 100 лет Владивостоку, 29а, школа № 38 («Почтенное общество» – «Викинги»).

22 января

10 часов – ул. Фанзавод, 18 («Рубин-2003» – «Викинги»),

12 часов – ул. Фанзавод, 18 («Почтенное общество» – «Старт»).