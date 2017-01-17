Школьники осваивают шах, мат и цугцванг

Во Владивостоке детей бесплатно учат играть в шахматы.

Занятия проходят в муниципальной библиотеке № 17. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ребята осваивают шахматную терминологию, разыгрывают простые и сложные партии, разбирают интересные ходы, знакомятся с биографиями известных шахматистов, устраивают соревнования на черно-белых досках.

В этом году все больше ребят интересуются шахматами, иногда читальный зал библиотеки становится мал для всех желающих. В муниципальном учреждении культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система» отметили самостоятельность ребят: школьники изучают азы шахматного искусства также по книгам, взятым в библиотеке.

Специалисты напоминают о полезности древнейшей интеллектуальной игры. Она учит концентрировать внимание, развивает аналитические способности, тренирует память.

Начало занятий каждую субботу в 13 часов (библиотека № 17, ул. Иртышская, 42). Приглашаются школьники начальных классов, вход свободный. Телефон для справок 236-71-00.