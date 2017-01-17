Школьники осваивают шах, мат и цугцванг

Во Владивостоке детей бесплатно учат играть в шахматы.
Занятия проходят в муниципальной библиотеке № 17. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ребята осваивают шахматную терминологию, разыгрывают простые и сложные партии, разбирают интересные ходы, знакомятся с биографиями известных шахматистов, устраивают соревнования на черно-белых досках.
В этом году все больше ребят интересуются шахматами, иногда читальный зал библиотеки становится мал для всех желающих. В муниципальном учреждении культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система» отметили самостоятельность ребят: школьники изучают азы шахматного искусства также по книгам, взятым в библиотеке.
Специалисты напоминают о полезности древнейшей интеллектуальной игры. Она учит концентрировать внимание, развивает аналитические способности, тренирует память.
Начало занятий каждую субботу в 13 часов (библиотека № 17, ул. Иртышская, 42). Приглашаются школьники начальных классов, вход свободный. Телефон для справок 236-71-00.
С понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль повышается стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Соответствующее решение принял департамент по тарифам администрации Приморья.
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