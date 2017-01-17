Объявление на памятнике Ленину обошлось в 1000 рублей

На очередном заседании административной комиссии Фрунзенского района Владивостока было рассмотрено 25 протоколов о правонарушениях, выписано штрафов на общую сумму 76000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, два протокола были составлены за размещение афиш и объявлений в неположенных местах. Так, жителю города за наклеивание объявления на памятнике Ленину, который находится на привокзальной площади, предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей. Еще одна гражданка была оштрафована на 1500 рублей – женщина уже во второй раз наказывается за развешивание на деревьях объявлений о посуточной сдаче квартиры в аренду.

Несколько протоколов, рассмотренных на комиссии, были составлены за нарушение статьи 7.21, которая контролирует правила в сфере благоустройства. Так, 8000 рублей придется заплатить администратору салона красоты, расположенного по адресу: ул. Адм. Фокина, 18. В учреждении не было организовано место для накопления мусора.