Отопительный сезон в Приморье ограничат санкциями?

Объекты краевого предприятия «Примтеплоэнерго» грозят отключить от электроснабжения за долги, сообщила пресс-служба ПАО «ДЭК».

Наличие задолженности в 503,2 миллиона привело к тому, что ДЭК ограничит подачу электроэнергии на 20 административно-хозяйственных и вспомогательных объектах теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго». Уже 23 января планируют отключить административные здания, нефтеперевалочные базы, топливные склады и гаражи, обслуживаемые Партизанским, Артемовским, Михайловским, Лесозаводским и Дальнегорским филиалами предприятия-должника.

– Проводимые на всех уровнях переговоры, включая руководство Приморского края и краевого предприятия, в прошлом году не привели к решению проблемы, – отметил Сергей Хитун, заместитель генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК». – Примтеплоэнерго не выполняло графики оплаты, представленные в течение 2016 года. Поэтому мы вынуждены вновь применять ограничительные санкции. Продолжает развиваться критическая ситуация, в которой ПАО «ДЭК» вынуждено кредитовать крупнейшего поставщика теплоэнергетических ресурсов Приморского края на весь объем его электропотребления и фактически нести бремя содержания недобросовестного потребителя.

На сегодняшний день краевое предприятие «Примтеплоэнерго» является крупнейшим должником в Приморском крае. Долги накоплены еще в отопительном сезоне 2015–2016 года.

ПАО «ДЭК» неоднократно обращалось в администрацию Приморья с просьбой вмешаться в ситуацию и решить вопрос с долгами подведомственной организации. Вместе с тем должной реакции со стороны краевых властей по урегулированию проблемной ситуации не последовало, сетуют энергетики. Хотя вынужденные ограничительные санкции могут негативно сказаться на прохождении отопительного сезона на большей части Приморья.