Не жалейте пьяных за рулем

С начала года в Приморье привлечено к ответственности более 500 нетрезвых водителей

Прошло почти две недели, как отшумел затянувшийся новогодний уик-энд, а вместе с ним завершилась череда праздничных застолий с чрезмерным чревоугодием и употреблением спиртных напитков. Но если судить по данным статистики Госавтоинспекции, то для многих приморских автомобилистов новогодние торжества продолжаются. Загулявшие граждане умудряются сесть за руль после обильных возлияний, не задумываясь о возможных последствиях как для своей персоны, так и для окружающих. Потому как ни к чему хорошему вождение автомобиля в нетрезвом виде не приводит.

Только за одну неделю, с 9 по 15 января, инспекторы краевой ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности 183 водителя, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Всего же с начала года под статью Административного кодекса РФ попало 267 нетрезвых водителей, плюс 264 автомобилиста отказались проходить медицинское освидетельствование. Причем 11 правонарушителей управляли транспортным средством в непотребном виде повторно. То есть предыдущий административный штраф их не испугал и ничему не научил.

Как сообщил «В» Сергей Сбродов, заместитель начальника краевого Управления ГИБДД УМВД России, нетрезвые водители уже в этом году спровоцировали пять аварий, в которых получили травмы семь человек.

– В новогодние и рождественские праздники наши инспекторы вели усиленное патрулирование на дорогах Приморья. И это дало свои результаты. В первый же день Нового года было задержано 60 пьяных водителей. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Это 60 потенциальных преступников за рулем. Конечно, все они привлечены к административной ответственности. В первые сутки наступившего года в крае зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий. Это значительно больше, чем в будни. Из них 9 ДТП с пострадавшими, 36 – с материальным ущербом. Помощь медиков понадобилась 13 пострадавшим, один несовершеннолетний погиб, – озвучил печальную статистику Сергей Сбродов.

Примечательно, что в списке нетрезвых водителей, задержанных сотрудниками ГИБДД 1 января, значится жительница Владивостока. Дама была так пьяна, что не могла управлять своим автомобилем и, потеряв ориентацию в пространстве, врезалась в придорожный столб в районе улицы Луговой. Женщина ударилась головой о лобовое стекло, да так сильно, что получила травму. Оставшиеся новогодние праздники автомобилистка провела на амбулаторном лечении. Ее разбитое и обездвиженное авто – на стоянке, дожидается ремонта.

По словам полицейских, женщина буквально закатила истерику, стала просить не забирать права, пыталась разжалобить сотрудников ГИБДД необходимостью возить маленьких детей в детсад и школу. Но стражи порядка были неумолимы.

Как отметил подполковник полиции Сергей Сбродов, основные виды происшествий на дорогах края, судя по итогам 2016 года, – это столкновение транспортных средств (36 %), наезд на пешеходов (32 %) и опрокидывание автомобилей (10 %). Основными и сопутствующими причинами совершения ДТП стали несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения и превышение скоростного режима. А также управление транспортным средством в состоянии опьянения. К сожалению, пока не видится предпосылок к тому, что в наступившем году водители станут более сознательными.

– Так, 15 января этого года в Уссурийске столкнулись автомашины «Тойота-Краун» и «Тойота-Приус». В результате ДТП были травмированы три человека. Установлено, что 35-летний водитель «Крауна» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Приусом», за рулем которого сидела 25-летняя женщина. Ей, а также пассажиркам «Тойоты-Приус», молодым женщинам в возрасте 24 и 25 лет, понадобилась медицинская помощь. Но и это еще не все. Водитель «Крауна» управлял транспортным средством, будучи пьяным. Сейчас он заплатит административный штраф 30 тысяч рублей и, возможно, будет лишен права управлять транспортным средством от полутора до двух лет. Это по усмотрению суда, – рассказал замначальника краевого управления ГИБДД.

Аналогичная история произошла также 15 января рано утром во Владивостоке на улице Добровольского. Нетрезвый водитель автомобиля «Мазда-Титан» протаранил пассажирский автобус 31-го маршрута. От сильного удара «Мазда» срикошетила и врезалась в дерево. В салоне автобуса пассажиров не было – он только вышел на линию, поэтому отделался повреждением кузова. А водитель грузовика был госпитализирован в больницу с переломом правой голени. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что у виновника происшествия не было водительского удостоверения. Он его никогда не получал. За передачу автомашины «Мазда-Титан» нетрезвому водителю собственник «Мазды» будет оштрафован на 30 тысяч рублей и, скорее всего, лишен права управлять автотранспортом какое-то время. Срок наказания опять-таки зависит от решения суда.

Не далее как 17 января в Артеме нетрезвый 34-летний местный житель угнал с придомовой территории автомобиль «Ниссан-Сафари». Для его поимки в городе был объявлен план «Перехват» – на поиски и задержание правонарушителя были ориентированы все патрульно-постовые наряды. Полицейские обнаружили угонщика в районе улицы Кирова. Они остановили внедорожник для проверки документов, а из кабины буквально вывалился пьяный водитель. Документов на автомобиль и водительского удостоверения у него не было. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. За угон автомобиля «Ниссан-Сафари» ему светит не менее 5 лет лишения свободы.

– Когда мужчину спросили, зачем он угнал чужой автомобиль, он сказал, что хотел просто покататься. Не зря говорят, что водка отключает разум, – подчеркнул Сергей Сбродов.

Страж порядка призывал участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно либо управляют автомобилем явно в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры, чтобы устранить из транспортного потока автомобиль, управляемый неадекватным водителем, пока не произошла непоправимая трагедия.