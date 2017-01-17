Ударим Дизелем по преступному миру

Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Предстоящие семь дней не богаты на новинки. Изобилие предыдущих недель, очевидно, надолго насытило прокат. До сих пор продолжают крутить ленты, выпущенные еще в прошлом году.

Тем не менее на большие экраны выходят два свежих фильма. Это продолжение боевика «Три икса: Мировое господство», в котором Вин Дизель с помощью головокружительных и порой не совсем оправданных трюков будет спасать человечество от международной преступности. Еще одна новинка – «Невеста». Отечественный фильм ужасов – большая редкость в наше время.

«Три икса: Мировое господство» (16+)

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие – «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону – судьба мира.

Если кинохит «Форсаж» принес Вину Дизелю мировую славу, то «Три икса», вышедшие на год позже, прочно закрепили за ним статус героя боевика. В «Три икса: Мировое господство» актер возвращается к своему персонажу. Между картинами разница в 15 лет, но время не только пощадило Вина Дизеля, но и придало ему еще больше мужественности. При этом силы и энергии у главного героя по-прежнему через край.

«Невеста» (16+)

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять ее с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит девушку к жуткой находке – шкатулке с фотографиями мертвых людей.

Отечественный фильм ужасов – редкий гость в прокате. И не зря. Ну не получаются у наших киношников по-хорошему пугающие ленты. То ли сноровки нет, то ли опыта, то ли таланта. Последние представители жанра вызывают досаду, раздражение и все оттенки неловкости. Но попытки в этом направлении продолжаются. Что получилось у отечественных мастеров на этот раз – увидите в кино.