Стилягу возьмут в плен и посадят в танк

Звездное ассорти

Актер Антон Шагин, с блеском дебютировавший несколько лет назад в фильме «Стиляги» и создавший яркий образ Петра Верховенского в сериале «Бесы» на канале «Россия», сыграет главную роль в новой военной драме кинокомпании «Марс Медиа» под лаконичным названием «Т-34».

А сценаристом и режиссером выступит Алексей Сидоров, известный зрителям по сериалу «Бригада» и трилогии «Бой с тенью». – Это будет большой военно-патриотический фильм, потенциальный блокбастер, – рассказали нам создатели картины. – В основу сценария легла реальная история про побег наших пленных весной 1944 года на танке Т-34 через всю Германию. Бюджет ленты составит 600 миллионов рублей. Планируется, что фильм выйдет в прокат к столетию Красной армии – 23 февраля 2018 года.

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