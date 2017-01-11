Пускепалис нашел, где зарыть собаку

Сергей Пускепалис, сыгравший великого литовского князя Казимира IV в сериале «Софья» на канале «Россия», поставил спектакль в Театре комедии имени Акимова в Санкт-Петербурге.

– Постановка называется «Где зарыта собака», – рассказал нам Сергей. – Текст написал Алексей Слаповский, с которым мы давно сотрудничаем. Особенно почетно для меня ставить спектакль именно в Театре комедии на Невском проспекте, где многие годы работал мой учитель Петр Фоменко. Почти весь январь мне приходится разрываться между Петербургом, где 21 января пройдет премьера комедии, и Москвой, где я сейчас снимаюсь.

Действие в спектакле разворачивается в вокзальном медпункте провинциального города, куда проезжий командировочный приводит подобранную на улице собаку и требует, чтобы ее вылечили. Женщина-врач (ее в спектакле играет Елена Руфанова, знакомая зрителям по сериалу «Завещание Ленина») грозится вызвать милицию. История начинается как анекдот, но постепенно приобретает черты психологической фантасмагории. Сергей Пускепалис надеется, что его работа зрителям понравится.