Пушной делится опытом, как разогнать всех по углам

Шоумен и певец Александр Пушной с некоторых пор еще и многодетный отец: в семье телеведущего и его супруги Татьяны, с которой они женаты более 18 лет, подрастают 12-летний Дмитрий, 7-летний Михаил, а младший Андрей родился в августе минувшего года.

– Первый ребенок у нас с женой появился, когда нам было уже под 30, и постигать родительское искусство нам было непросто, поскольку оба уже забыли, что это такое – быть детьми, – поделился с нами Пушной. – Но со временем набрались опыта и теперь его с успехом применяем. Например, многие обязанности по уходу за младшим сыном я постарался переложить на старших детей. Дима уже может и поиграть с ним, и нянькой побыть. А вот Миша пока подходит к делу чисто механически: подбегает, вставляет младшему брату в рот соску и убегает. Но, думаю, со временем и он освоит нужные навыки. Сам же я в основном выполняю контрольные функции и проявляю активность лишь в критических ситуациях: приду, топну ногой и разгоню всех по углам!