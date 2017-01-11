Кукояка огорчил жену поцелуем

Исполнитель главной мужской роли в сериале «Гражданский брак» на ТНТ Денис Кукояка признался, что и сам до свадьбы 10 лет жил с будущей женой Еленой Панариной в гражданском браке.

И хотя его супруга понимает, что по профессии мужу приходится играть все, что предлагают, в том числе и любовь, избавиться от чувства ревности пока не удается: по сюжету Денису с его партнершей по фильму Агатой Муцениеце пришлось сниматься в постельных сценах.

– Жена, конечно, ревновала, – признался нам Денис. – Когда мы с ней пришли на презентацию проекта, где на большом экране показывали отрывки из сериала, в том числе и наш с Агатой поцелуй, она мне сказала: «Ты молодец, хороший актер. Но я этот сериал смотреть не буду!».

А на своей страничке в «Инстаграме» супруга Дениса Елена Панарина написала: «Ну, конечно, ревность есть, глупо говорить, что нет совсем, это же мой муж, моя любовь. Но ревность не та, которую, возможно, многие представляют, а то, что просто было непривычно видеть на большом экране на предпоказе, как муж целуется с другой. Но это – актерская игра, и, скажу честно, я горжусь. P.S. Если что, наберу Прилучного (кто не знает – муж Агаты), он-то меня понимает, обсудим».