Хотели в модели, а попали в бордели

Популярная актриса Светлана Устинова снялась в новой полнометражной драме «Купи меня». Фильм расскажет историю девушки из приличной семьи, студентки филфака Кати (ее играет звезда картины «Дуэлянт» Юлия Хлынина).

Кате выпадает шанс поехать изучать парижские архивы. Но визиту во Францию она предпочтет модельную карьеру и отправится искать счастье в Арабские Эмираты. Только вот компания, куда она обратилась, на деле оказывается не элитным модельным агентством, а борделем.

– Мою героиню зовут Галя, – рассказала Устинова. – Она живет от тусовки к тусовке и считает, что единственный шанс удачно построить свою жизнь – это найти состоятельного мужчину. Галя и Катя становятся соседками и подругами, и с этого момента их жизнь начинает меняться…