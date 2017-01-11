Гармаш и Назаров возьмутся за Сибирь

Первый канал грядущей весной приступит к съемкам нового исторического проекта, посвященного событиям, происходившим в Сибири при Петре I.

Сценарий к восьмисерийному фильму «Тобол» написал Алексей Иванов – автор нашумевшей книги «Географ глобус пропил», по которой был снят одноименный фильм, удостоенный многих престижных кинонаград.

– Действия в ленте будут происходить в эпоху реформ Петра Великого, когда в тайге зарождающаяся империя крушила воеводское Средневековье, – рассказали нам создатели проекта. – Историю за Уралом в те годы творили пленные шведы, бухарские купцы, беглые каторжники, китайские контрабандисты, шаманы, раскольники, православные миссионеры и воинственные сыны степей.

Режиссером картины станет Игорь Зайцев, известный по фильмам «Великая» и «Есенин». Знаменитого русского энциклопедиста Сибири, картографа, архитектора и писателя Семена Ремезова сыграет Сергей Гармаш. А первого главу Сибирской губернии князя Матвея Гагарина – Дмитрий Назаров. В фильме снимутся Дмитрий Дюжев, Павел Табаков, Александр Михайлов, Виктор Раков и другие известные актеры.