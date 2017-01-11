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Чучундра, которая хочет захватить мир

Решив завести дома енота, будьте готовы смириться с его наполеоновскими амбициями
Чучундра, которая хочет захватить мир

Еноты-полоскуны уже начали свой завоевательный поход. Первым пало интернет-пространство. Видео с этими забавными животными набирают в Сети сотни тысяч просмотров, и вот уже полосатые зверьки, отобрав популярность у котиков, становятся героями комиксов, мультфильмов, кинолент и рекламы. Неудивительно, что все больше людей задумывается о том, чтобы завести подобную милаху у себя дома. 

Однако уже состоявшиеся владельцы енотов советуют хорошенько подумать, прежде чем решиться на этот шаг: вас ждут не только улыбки умиления, но и постоянный беспорядок, разрушения и даже травмы. Но определенно скучать с таким питомцем не придется.

Мохнатый шайтан

Осенью прошлого года в дайвклубе Sea Frogs на острове Русском поселилась полугодовалая самка енота по кличке Чучундра и с тех пор упорно доказывает, что теперь главная здесь она, а все остальные должны ей беспрекословно подчиняться.

– Сначала мы насмотрелись роликов в Интернете о том, как собаки дружат с енотами, потом появилась идея завести полоскуна, чтобы нашему маламуту Майе не было скучно, – объясняет хозяин Чучундры Евгений Полухин. – Но енот оказался еще более наглым, чем собака, и при первой же встрече чуть не оторвал ей ухо. Я уверен, что Майя точно привыкнет к новому соседу, но Чуча явно попытается установить лидерство.

Имя Чучундра выбрала жена и попала в точку: на наглой полосатой морде просто написано «Чучундра». По моему мнению, называя енотов Киса, Бусинка, Зайка, Лапочка, люди страшно ошибаются. Этим существам наиболее подходят клички типа Шайтан, Чучундра или, скажем, Мохнатый Доктор Зло.

Когда я пьяная, такая дурная...

Каких-то выработанных правил воспитания енотов нет, у каждого зверя свой характер. У Чучи он скверный: любит показывать, что она главная, хочет, чтобы все вертелось вокруг нее, делает все, что ей вздумается. При этом она долго привыкала к людям, поначалу боялась брать еду с рук. Если была необходимость вытащить ее из клетки, приходилось надевать три пары перчаток, чтобы защитить пальцы от острых зубов. А чтобы надеть на нее шлейку для прогулки, держали вчетвером. Гладить себя дает по настроению.

– В построенном для нее вольере находиться не хочет и постоянно совершает дерзкие побеги, постепенно отвоевывая у нас квадратные метры, – рассказывает Евгений Полухин. – Это довольно сильный зверь, который вытягивает прутья в стенках вольера и вылезает наружу. Мы уже оставили попытки держать ее взаперти, и Чуча ходит, где пожелает. Любит залазить на перекладину под потолком и оттуда следить за всеми, как всевидящее око. За силу и ловкость даже думали переименовать ее в Ниндзя. Но все же Чучундра ей больше подходит... Все детство я вылавливал и сушил морских звезд, сейчас она разгрызает и уничтожает мою коллекцию. А однажды перевернула два литра самогонки, которая хранилась на черный день. Похоже, Чуча не просто разлила алкоголь, но и попробовала его, потому что после этого носилась по помещению, как дурная.

Приручили – терпите

Решив завести енота, помните, что это ночное животное: когда вы засыпаете, у него просыпаются аппетит и жажда исследований. Чучундра не исключение. Как-то ночью она совершила очередной побег из клетки. Добравшись до пакета с кормом, несмотря на то что тот был открыт, разодрала полиэтилен в клочья и съела треть пакета. Естественно, такое количество еды для небольшого зверька оказалось перебором, и съеденное скоро потребовало выхода наружу. Чуча нашла маску для подводного плавания и использовала ее в качестве ночного горшка, после чего потопталась в экскрементах и оставила следы по площади всего стеллажа.

– Конечно, хлопотное хозяйство, но скучать с ней не приходится, – признается Евгений. – Чуча любит бегать по верхам, иногда набирает слишком высокую скорость и падает с глухим звуком, а потом обязательно возмущается. Однажды она объелась мяса, и у нее случилась отрыжка – настолько громкая, что, услышав этот звук, я чуть со стула не упал от страха... Вообще, сделать что-то против ее воли нельзя. Я уверен, что у Чучундры есть планы по захвату мира, а начать она решила с нашего клуба. Но, несмотря на причиняемые ею разрушения, злиться на нее просто невозможно.

Справка «В»

В целом енот-полоскун в содержании неприхотлив. Ему необходимо обустроить клетку или вольер размером примерно метр на полтора, в нем должны быть уровни, по которым зверь будет лазить. Лоток устанавливается в том месте, которое енот выберет сам.

В естественной среде обитания полоскуны едят все подряд: и то, что шевелится (грызуны, мелкие птички, лягушки, ящерки, раки, рыба), и то, что плохо лежит (яйца птиц и ящериц). При содержании в неволе в качестве основы рациона можно использовать собачий корм, но его необходимо разбавлять фруктами, овощами, молоком, морепродуктами, орехами, белой рыбой и нежирным мясом. Енотам противопоказаны мучное, сладкое (кроме меда), соленое, острое, перченое, копченое. Но все зависит от индивидуальных предпочтений животного: например, Чучундра обожает виноград. 

Автор : Елена ВИШНЕВСКАЯ

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