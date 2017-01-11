Идите вы в баню!

Частое посещение сауны может снизить риск развития деменции (слабоумия) у мужчин на 66 %. К такому выводу в ходе 20-летнего исследования пришли ученые Университета Восточной Финляндии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на университет.

Участниками продолжительного наблюдения в общей сложности стали более двух тысяч мужчин средних лет, живущих в восточной части Финляндии. На основании привычек исследуемых в посещении сауны их разделили на три группы: те, кто делает это раз в неделю, два–три раза и четыре–семь раз в неделю.

Как выяснилось, чем чаще люди ходят в сауну, тем больше шансов, что они сохранят здравый ум в пожилом возрасте. Среди тех, кто любит погреться четыре–семь раз в неделю, риск любой формы деменции был ниже на 66 %, а риск развития болезни Альцгеймера ниже на 65 %, чем среди тех, кто принимает сауну только раз в неделю.

Предыдущие исследования также показали, что частое посещение сауны значительно снижает риск внезапной сердечной смерти, риск смерти из-за ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых осложнений.

По словам руководителя исследования профессора Яри Лаукканена, сауна может защитить и сердце, и память, но точный механизм, как именно это происходит, еще предстоит изучить.

– Известно, что сердечно-сосудистые заболевания влияют на мозг. Чувство благополучия и релаксации во время сауны также может играть определенную положительную роль, – отметил ученый.