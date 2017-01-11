Суйфэньхе дождался второго пришествия. Россиян

Китайцы выучили новую фразу на русском: «Вы наши самые желанные гости»

Спустя три года с начала кризиса русские туристы стали возвращаться в китайские города. Разумеется, первым в этом списке оказался приграничный Суйфэньхе.

На новогодние каникулы, как в 90-е и нулевые, на пункте пропуска «Сосновая Падь» вновь выстроились в очередь пассажирские автобусы из Владивостока, Уссурийска, Пограничного, полные туристов.

Понятно, что это не те тысячи россиян периода расцвета приграничной торговли, но уже сотни наших земляков снова взяли за правило рвануть на праздники в Суньку. Одни поехали на отдых, другие отправились за товаром, третьи совместили приятное с полезным. В их числе оказался и корреспондент «В», тоже на три года забывший было дорогу в Поднебесную, и по итогам своей турпоездки предлагает читателям репортаж с элементами аналитики.

Рубль – юань: чья возьмет?

В чем была причина столь долгого перерыва в наших поездках к ближним соседям дальнего зарубежья? Конечно, в ослаблении рубля. Россияне за этот период не стали жить лучше, пенсии остались на прежнем уровне, а зарплаты и вовсе кое у кого сократились. И если пять лет назад тысячу рублей можно было обменять почти на 230 юаней, то с началом кризиса за них давали уже меньше ста. Соответственно, и китайский товар стал невыгоден для приобретения.

Понятное дело, россияне практически перестали ездить в Поднебесную. Зато китайцы, оценив разницу в курсе валют, рванули к нам. И занялись именно тем, чем раньше наслаждались мы: отдыхали, шиковали, покупали.

И вот накануне нынешних новогодних праздников рубль стал укрепляться – и по отношению к корзине основных валют, и к отдельно взятому юаню. В последних числах декабря 2016-го по ту сторону границы за одну тысячу рублей стали предлагать по 115-116 юаней. В первую неделю января ценник несколько просел – до 114 юаней – из-за относительного наплыва в Суйфэньхе жителей Дальнего Востока. Это местные менялы пытались получить дополнительную прибыль. Но буквально через несколько дней курс вернулся к предновогоднему показателю. И здесь уже было две причины. Во-первых, сам рубль продолжал укрепляться на фоне основных валют. Во-вторых, юань не смог удержаться на своих позициях по отношению к американскому доллару.

Что касается рубля, то к нему, как и раньше, в самой Суньке отношение хорошее, хотя в целом китайцы стали брать рубли менее охотно. Свое решение о свободном обращении в Суйфэньхе российских рублей Госсовет КНР не отменял. Поэтому в магазинах их живо берут в качестве платежного средства. А вот в ресторанах уже желательно рассчитываться в юанях. Их обменять можно в разных местах. В банках – само собой. Но там курс не выгоден для россиян. В гостиницах или крупных ресторанах (наподобие любимого нашими соотечественниками «Максима») курс гораздо предпочтительнее.

Берегите кошельки

После моего трехлетнего отсутствия в Китае бросилось в глаза обилие обмана в Суньке. Мошенничество расцвело многократно. Примеров достаточно: где-то я сам, что называется, схватил афериста за руку, о других криминальных ситуациях мне рассказали соотечественники.

Первый случай произошел в момент моего заселения в гостиницу. В холле стояла стойка обмена валюты. На большой табличке указан курс: «1000 – 115». Чего уж проще? Я отдал меняле рубли, он мне вручил юани. Каждый из нас дважды пересчитал свою сумму. Все правильно. И тут китаец тянет меня в сторону и объясняет жестами, мол, нужно на механическом детекторе деньги проверить на подделку. Проверили рубли: о'кей. Он снова показывает мне знаками, мол, клади юани. Я положил – механизм выдает качественную оценку. Забираю китайскую валюту и выхожу на улицу. И тут меня что-то подтолкнуло пересчитать купюры вновь. Мать честная: обманули на треть! Очень злой и с твердым желанием устроить скандал возвращаюсь к стойке. Но меняла, увидев меня, молча протягивает недостающую сумму. Похоже, скандал ему был не нужен – репутация важнее.

В общем, мораль сей басни и рекомендация всем нашим туристам проста: не стать жертвой мошенничества помогут исключительно ваши собственные внимательность и дотошность.

Еще один случай. Мои знакомые заказывали новогодний банкет. Оставили предоплату в 200 юаней, а расписку или чек не взяли. При итоговом расчете им эту сумму не зачли. И ничего они не смогли доказать. Делайте выводы сами.

Другая моя соотечественница пожаловалась, что ее надули в магазине постельного белья. Она набирала несколько разных вещей, торговалась за каждую. А когда расплачивалась, то не обратила внимания, что часть заявленных скидок (на которые она, собственно, и повелась) ей не предоставили.

Еще одной даме в том же магазине вместо выбранного дорогого товара в той же упаковке подсунули более дешевую вещь. Подмену она обнаружила лишь в номере гостиницы перед самым отъездом из Китая.

Справедливости ради скажу, что был случай и другого рода. Перед возвращением на родину на автовокзале Суйфэньхе к водителю нашего автобуса подошла китаянка-переводчица. Она сказала, что в одной из гостиниц при уборке номера горничная нашла портмоне одного из постояльцев, который выехал накануне, с водительскими правами и техпаспортом на машину. И попросила доставить документы на российскую сторону. Уже переехав границу, мы увидели стоявшего у дороги мужчину, который останавливал все подряд проходившие автобусы и спрашивал у водителей про свое портмоне. Когда остановился наш автобус, радости его не было предела. В бумажнике не оказалось только денег...

Лыжи китайские, сервис европейский

Лично я в Суньку ездил, чтобы покататься на горных лыжах. Почему так далеко? Просто там более комфортные и менее опасные, чем у нас, спуски, удобные подъемники и дешевый по сравнению с российским прокат инвентаря. На этой горнолыжной базе в 20 с лишним километрах от города я бывал три года назад. И тогда мне все понравилось.

Нынче, чтобы поездка оказалась дешевле, нашел двух попутчиков. Через переводчицу в гостинице договорился с такси. Проезд до горной гряды и обратно с трехчасовым ожиданием машины на стоянке горнолыжки каждому из нас обошелся в 100 юаней (так же было и до кризиса!). К слову, если собираться на горку большой толпой и ехать на микроавтобусе, то при полной загрузке выйдет около 107 юаней с человека.

Пара советов. Одеваться надо теплее, чем обычно: в горах на два-три градуса холоднее. Не забудьте взять с собой загранпаспорт: на выезде из города у наших туристов иногда проверяют документы.

Ценник в прокате меня неожиданно порадовал. Он оказался ровно в два раза дешевле, чем в пору моего предыдущего, докризисной давности, катания. За лыжи с палками и подъемники я заплатил 100 юаней. Катайся за эти деньги хоть весь световой день и даже вечером, когда вдоль трассы включаются фонари. В России этой суммы (в пересчете на рубли) вам хватит в самом лучшем случае только на час, да еще и за каждый подъем заставят отдельно платить. Еще 100 юаней надо оставить в залог – их вернут, когда вы сдадите инвентарь.

Прокат санок, тюбинга, ледянок и сноуборда для всех возрастов еще дешевле. А вот беговых лыж, как и равнинной лыжни, в этот раз не оказалось. Из-за низкого спроса на базе отказались от этого вида зимнего отдыха.

Лыжи и ботинки (они, к слову, маломерки, надо брать на пару размеров больше своего) сплошь новые, удобные, с простыми и надежными застежками. Обязательно мастер подгонит крепление. Спасателей полно, они дежурят на склонах вдоль трасс, при необходимости (если вы, к примеру, упали, обронили палку или потеряли лыжу) подъедут к вам и помогут.

Итак, я экипирован, воодушевлен уровнем сервиса и малыми (против ожидаемых) затратами, настроение чемпионское. Теперь на горку! Мороз и солнце; день чудесный! Никакого ветерка. Мягкий снег. Лишь на самом верху сопки снег под яркими лучами январского солнца превратился в ледяную корку и стал коварен. Но мне и не нужна верхушка с ее крутым склоном. Я катаюсь на нижних пологих спусках. Есть спуски разной крутизны – для новичков и профессионалов. Каждый получает от катания максимум удовольствия. Именно такого зимнего отдыха мне и хотелось.

Два с половиной часа пролетели незаметно. Осталось время только на то, чтобы сдать лыжи с ботинками, забрать залог и выпить горячего зеленого чаю в уютном кафе с прекрасным видом на снежные сопки с посадками корейских кедров. Простите за банальность, но так и тянет написать: лепота...

Водный моцион для слабаков

Разумеется, не всем моим соотечественникам нравится активный отдых на свежем воздухе. Гораздо больше россиян предпочитают поход в китайскую баню-сауну с бассейнами и чисткой кожи. Что ж, пришлось составить компанию товарищам.

Лично мне здесь понравилось меньше, чем на заснеженных склонах. Просто я люблю попариться в настоящей русской баньке. Да так, чтобы было под сотню (и даже более) градусов. Да еще плеснуть на каменку водички и, укрыв макушку, наслаждаться горячим паром. В Суйфэньхе все это, как говорится, не судьба. У китайцев в сауне термометр показывал всего плюс 59 градусов. Слабаки!

В числе удовольствий было также несколько бассейнов с водичкой разной температуры – от прохладной, всего плюс 14, до горячего источника в плюс 50. Ну и всякие там массажи и гигиенические процедуры.

К слову, за кризисные годы массажных кабинетов в приграничном китайском городе расплодилось великое множество. Они есть при каждой гостинице и поликлинике, да и в обычных жилых домах или крупных торговых центрах стали появляться. Цены и качество услуг примерно одинаковы. Здесь лучше руководствоваться советами уже бывавших там людей или собственным опытом да интуицией.

Кстати, на центральной площади Суйфэньхе установлена большая искусственная елка. Сразу видно, что это просто дань западным традициям: по красоте она во всем уступает главной елке Владивостока. Впрочем, для селфи вполне годится.

А поторговаться?

Однако главным развлечением для наших соотечественников в Суйфэньхе, как и в прежние времена, остается шопинг. Город на этом вырос и будет стоять, думается, до скончания века.

Тут стоит отметить, что не все местные магазины дождались второго пришествия россиян. Кто-то на время или, возможно, навсегда свернул свой некогда процветавший бизнес, кто-то закрыл на лопату часть площадей и сократил количество продавцов, а кто-то резко уменьшил ассортимент или переориентировался на собственного, китайского, покупателя. Лишь торговые точки в самом центре города да несколько специализированных «выставок-продаж» на окраине сумели выстоять под ударами экономического кризиса. Похоже, не зря ждали.

Никуда не подевались зазывалы. Более того, они активизировались. Теперь не только на открытой местности хватают за рукава людей с европейским типом лица: «Коре

фана, куртка нада?», «Сумка нада?», «Куня, шуба нада?» «Друг, что нада?». Они уже могут пройтись по гостинице и постучать в номер. Или подсесть в кафе за соседний столик и «ненавязчиво» предлагать свой товар. А могут и сопровождать вас по всей торговой улице: «Денег не нада, я – гид, обмануть не дам!»

На самом деле китайские помогайки берут свою долю с продавцов за приведенных покупателей. А еще готовы отнести ваши сумки до гостиницы или до такси. Стоит такая услуга сто рублей. Если поторговаться, можно сойтись и на пятидесяти.

На многих магазинах и аптеках появились вывески «Не торгуемся». И не надо. За углом точно такой же товар можно выторговать втрое дешевле или купить «уникальную» лечебную мазь по более низкой цене.

Вообще-то китайцы любят торговаться. Но мой совет вам: не ругайтесь, не повышайте голос, не скандальте. Уступайте поочередно друг другу в цене, пока не придете к устраивающей обе стороны стоимости товара.

Что касается местной кухни, то и здесь не все заведения общепита дождались возвращения русских. К примеру, закрылся один из двух ресторанов «Максим», в свое время он был очень популярен у гостей города. Но харчевен с национальной едой и дешевых по стоимости все еще много. Во многих точках общепита вовсю готовят адаптированную к желудкам россиян еду: борщи, солянки, пельмени с бульоном, котлеты, толченую картошку и даже гречневую кашу и макароны по-флотски, блины и сырники со сметаной. Впрочем, что касается стоимости, то порой чашка капучино и свежее пирожное стоят там дороже бутылки китайской водки или бокала разливного пива. Вот такая занятная арифметика.

Мороженое нада?

Что еще бросилось в глаза? На прилавках продуктовых магазинов появился товар из России. Шампанское «Советское», «Балтика» в жестяных банках и водка «Русская» уже никого не удивляют. Шоколадки «Аленка» и «Вдохновение», конфеты «Мишка на севере» и «Белочка», даже наши вафли можно найти. И все активно покупается. Не нами – китайцами. Пришлись по душе местному населению рыбные консервы «Сайра», «Горбуша» и развесная копченая селедка. Но хитом продаж является мороженое. Причем его можно заказать в кафе на десерт или взять в магазине на сдачу.

Меня удивила уличная распродажа российского мороженого в больших коробках. Его привезли еще под новогодние праздники аж из Томска. Парнишка-сибиряк

не стал скрывать: «Решили с другом сделать бизнес и привезли сюда большую партию. Но не рассчитали, что здесь много мороженого из Приморья. Теперь вот по себестоимости хотим сбросить остатки, а то засиделись мы в Китае, домой хочется. Уступаем, не торгуясь, по 20 юаней за пятикилограммовую коробку».

И верно – совсем недорого. Примерно такую же коробку мороженого президент России Владимир Путин ровно четыре месяца назад подарил своему коллеге, председателю КНР Си Цзиньпину.

И напоследок. Возвращению россиян в Суйфэньхе бесконечно рады. Китайцы улыбаются и по-русски, старательно выговаривая, говорят на прощание: «Приезжайте еще!» и «Вы – наши самые желанные гости». В их искренность трудно не поверить.

Справка «В»

Суйфэньхе получил свое название по реке Суйфэнь (Раздольная). В городе проживает более 60 тысяч человек (приезжих – более 100 тысяч).

Развитие Суйфэньхе началось в начале XX века благодаря строительству Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД): в 1903 году здесь появилась так называемая 5-я станция.

В 1945 году Суйфэньхе и прилежащий пограничный район были ареной кровопролитных боев между Красной армией и Квантунской за освобождение Маньчжурии от японской оккупации.

Сейчас Суйфэньхе напрямую подчиняется правительству провинции Хэйлунцзян, в состав которой входит. Город известен как столица деревообрабатывающей промышленности Китая. Здесь созданы свободная таможенная зона и приграничная зона технико-экономического сотрудничества. Доля торговли погранперехода Суйфэньхе с Россией составляет четверть от объема торговли всей провинции. Общая пропускная способность железнодорожного перехода составляет 12 млн тонн грузов, а автомобильный переход может пропускать свыше 1,6 млн человек в год.

В качестве эксперимента город Суйфэньхе на основании решения Госсовета КНР является первой в Китае площадкой реализации режима свободного хождения российского рубля.



