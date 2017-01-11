Пришел поселиться здесь. Навеки

Юридическая консультация «В» – о подводных камнях «вечной прописки»

Институт регистрации по месту жительства – прописки по-старому – критикуют у нас в стране все кому не лень. При этом как-то забывается, что в той же Германии, например, без регистрации по адресу проживания очень трудно устроиться на работу или, допустим, получить медицинскую услугу.

А в США органы власти после терактов не только ужесточили иммиграционное законодательство, но и поставили под пристальный контроль порядок сбора и систематизации фактических адресов проживания граждан.

Конечно, российский институт прописки имеет много нюансов, отличающих его от зарубежных аналогов. Более того, несмотря на то что абсолютно каждый житель страны рано или поздно сталкивается с этим механизмом, зачастую он становится сюрпризом для некоторых из нас. Например, многие уверены, что собственникам квадратных метров не составит труда выписать из своей квартиры даже родственника, который собственником не является. Как бы не так!

Оказывается, бывают ситуации, которые не позволяют выселить гражданина из квартиры по одному лишь желанию собственника или ответственного нанимателя (по договору социального найма). Вот о таких моментах и рассказывает наш эксперт, адвокат Юрий Шевченко.

Отказался от приватизации? Держись за прописку

Закон гласит: на «вечную прописку» имеют право граждане, отказавшиеся от приватизации в пользу третьих лиц – чаще всего родственников, проживающих с ними в одной квартире. Просто так, по своему хотению, таких «отказников» выселить нельзя. Приведем примеры (имена и фамилии героев, конечно, изменены).

Житель Владивостока Алексей Поляков получил квартиру от предприятия в начале 90-х. Тогда он даже подумать не мог, что через 15 лет собственная жена захочет лишить его крыши над головой.

В середине тех же 90-х завод передал свои жилые дома на баланс муниципалитета. А в 2005 году жена Алексея Ирина предложила ему приватизировать жилье. При этом убедила супруга отказаться от участия в приватизации в пользу нее и дочери, сохранив только прописку. А еще через 4 года Ирина встретила другого мужчину. Семья распалась. Бывшая жена тут же потребовала, чтобы Алексей съехал из квартиры и выписался.

Поляков, понятно, отказался: как-никак жилплощадь завод давал ему, а не Ирине, приехавшей из деревни в город в 1992 году. Дело дошло до суда, который встал на сторону Алексея и правомерно отказал бывшей жене в выселении мужа.

Уж какая там у них сложилась жизнь втроем с экс-супругой и ее новым мужем, предполагать даже не беремся, однако мораль проста: не участвуете в приватизации – сохраняйте регистрацию по месту жительства, тем более если квадраты семья получила благодаря вам…

Регистрация по завещанию

Право на бессрочную прописку возникает также в результате завещательного отказа. Допустим, наследодатель составляет завещание и отписывает квартиру своему наследнику (или наследникам). Одновременно в этом же документе он указывает граждан (и это могут быть вовсе не наследники, а другие родственники), которые вправе жить в его квартире до определенного момента (моменты эти указывает в завещании сам наследодатель).

Например, Юрий Иванович Сипьев в 2010 году составил завещание, по которому оставил трехкомнатную квартиру в центре города своему старшему сыну Игорю. При этом Сипьев указал в завещании, что его, Юрия Ивановича, младшая сводная сестра Ирина Ивановна Маргелова 1970 года рождения имеет право жить в этой же квартире до тех пор, пока не выйдет замуж. И как ни возмущался Игорь, но ему пришлось смириться с тем, что тетка имеет право на проживание в унаследованной им отцовской квартире.

У детей особые права

Следующая категория лиц, не подлежащих выписке, – это несовершеннолетние. Конституция и Жилищный кодекс РФ четко закрепляют право детей на крышу над головой. Например, ребенок, оставшийся без родительского попечения и отправленный в детский дом, имеет полное право после наступления совершеннолетия вернуться в квартиру, в которой он жил до детдома.

К слову, по статистике, до 30 % воспитанников детдомов, достигнув 18-летия, возвращаются в семейное гнездо. Нет, конечно, попытки мошенничества с квартирами сирот происходят. Не без этого. Однако прокуратура, а также органы опеки и попечительства отслеживают ситуацию с жильем таких детей. По словам бывшей заведующей одним из детских домов Приморья, она раз в год получала сведения из паспортных столов и выписки из ЕГРП только для того, чтобы оперативно выявлять мошенничество. И это ей удавалось. За 10 лет было выявлено три случая, когда в квартирах ее воспитанников появились новые жильцы или собственники. Материалы тут же уходили в органы опеки и попечительства и прокуратуру. Было возбуждено два уголовных дела.

Не стоит забывать, что ребенок останется прописанным в квартире, даже если его родителей выселят по судебному решению.

Вот пример. В 1989 году житель Арсеньева Игорь Евгеньевич Конотоп вселился в трехкомнатную квартиру. Вместе с ним в ней прописались его сын Александр Конотоп со своей женой Татьяной, а также ее сын от первого брака Леонид Моргачев. Через 10 лет, в 1999-м, Леонид женился и зарегистрировал в квартире уже свою супругу Елену. В 2002 году у Моргачевых родился сын Тимофей, которого, естественно, также зарегистрировали на жилплощади прадедушки (пусть и не родного).

В 2008-м Леонид купил двухкомнатную квартиру, выписался со старого адреса и зарегистрировался по месту нахождения своей недвижимости. Однако его жена Елена и сын Тимофей остались жить в квартире Конотопов.

– После выезда мужа Елена Моргачева систематически нарушала права и законные интересы лиц, проживающих в квартире, за что неоднократно привлекалась к административной и даже уголовной ответственности, – рассказывает адвокат. – Другими словами, постоянно скандалила и создавала невыносимые бытовые условия родственникам. Администрация города Арсеньева неоднократно предупреждала ее о недопустимости такого поведения, однако Елене все было, как говорят в народе, по барабану.

В конце концов дело дошло до суда, который встал на сторону семьи Конотоп и выселил Моргачеву и ее сына из квартиры без предоставления нового жилья. Однако тут же вмешались прокуратура и органы опеки и попечительства, которые обжаловали решение суда в интересах несовершеннолетнего. Вышестоящая инстанция отменила судебный акт в части выселения Тимофея. Вот и получилось, что ребенок остался прописанным в квартире, а его мама лишилась регистрации.

К слову, по закону в таких случаях ребенок сохраняет право на регистрацию и проживание, даже достигнув совершеннолетия. Учитывая предысторию семейных отношений, «организованных» его скандальной мамашей, трудно рассчитывать на мирное сосуществование хозяев квартиры и повзрослевшего парня, однако выселить его и лишить регистрации будет очень хлопотно даже по суду, если только он сам не даст достаточно поводов (негативных, разумеется) для подобного судебного решения.

Точки над «i» расставит брачный контракт

Если брачный контракт не является кабальным по сути, есть смысл предусмотреть в нем определенные жилищные преференции. Например, бывает так, что муж и жена, подписывая такой документ, вносят в него условие, что один из супругов, не являющийся собственником жилья, имеет право жить в квартире в случае расторжения брака.

Так поступили супруги Анна и Амаяк Дашьянц: заключили брачное соглашение, по которому в случае развода Анна остается проживать в одной из трех квартир, принадлежащих Амаяку, а тот может пользоваться кооперативным гаражом бывшей жены. По сути, взаимовыгодное соглашение.

– Это только несколько примеров, когда граждане имеют право на постоянное проживание независимо от воли собственника или ответственного квартиросъемщика, – подводит итог наш эксперт. – На самом же деле практика по таким делам очень богата и к тому же противоречива, полна хитросплетений норм закона и доказательств. Конечно, можно попытаться разрулить подобную ситуацию своими силами либо обратиться за помощью к грамотному юристу.