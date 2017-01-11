Деревенская усадьба завоевывает туристов

Конкурентов у нее много. Но у нового экологического направления отдыха есть все шансы на успех

Может ли обычная деревенская усадьба стать привлекательным туристическим объектом? Даже не сомневайтесь: еще как может! Правда, все-таки не совсем обычная, а с изюминкой. Туристы откликнутся на приглашение, если их привлечет что-то экзотическое, связанное с местной историей, возможностью поучиться каким-то ремеслам, поучаствовать в красивых праздниках и обрядах.

Активно развиваются такие маршруты в окрестностях курорта Шмаковка. Отдыхающих приглашают побывать у пчеловодов, покататься на лошадях, которых разводят жители соседних сел, попариться в хорошей баньке, поиграть в веселые игры на свежем воздухе.

В одном из ближайших к курортному местечку сел – Иннокентьевке сразу две семьи принимают туристов. Правда, только летом, когда все цветет и благоухает и отдыхающих есть чем угостить прямо с грядки и из сада.

А вот мы решили убедиться, что зимой здесь тоже не менее интересно, красиво, вкусно, и отправились в гости к Елене и Геннадию. В свое время супруги переселились сюда из города. За 10 лет успели обустроить на краю села комфортную усадьбу, к уровню которой теперь стараются подтянуться другие сельчане.

Село прославил сад

– Лена, а чем вы занимаете туристов, когда они целой группой приезжают к вам?

– Сначала приглашаю их в беседку за стол, покрытый собственноручно вышитой скатертью, предлагаю с дороги отведать квас, морс или компот, свежую ягоду. И рассказываю об истории села. Обычно это воспринимается с любопытством. Ведь если ты приехал в гости, то хочется узнать побольше об этих местах, приобщиться к местным святыням, запомнить факты, о которых услышали впервые. Обязательно рассказываю о святителе Амура, епископе Камчатском, а впоследствии митрополите Московском Иннокентии, имя которого носит наше село. В нашем школьном музее даже хранится икона с изображением Святителя Иннокентия, которую нашли на чердаке старого дома одного из первых переселенцев. Знакомлю с непростой судьбой расположенного неподалеку Свято-Троицкого Николаевского мужского монастыря, пережившего очень тяжелый период. Но в 1995 году он начал возрождаться и теперь быстро становится на ноги. Уверена, что после этого побывавшие у нас туристы обязательно посетят храмы монастыря, постараются узнать о нем больше.

А как не вспомнить знаменитый сад, который в свое время прославил Иннокентьевку на всю Россию? Грузовики, полные груш, яблок, абрикосов, слив, каждую осень разъезжались отсюда в разные концы Приморского и Хабаровского краев. Консервный завод выпускал до миллиона банок в год. Тут и сок виноградный и березовый, и груши в сахарном сиропе, и протертые с сахаром клубника и калина, и варенье из черной смородины. Сад занимал больше 500 гектаров, из них 200 гектаров было под виноградниками.

Как после этого сомневаться, что в наших условиях можно выращивать хорошие фрукты? Елена с мужем выращивают персики, сливы, виноград, яблоки. Делают вино, варят варенье, компоты. В программу приема туристов включаются различные дегустации – либо вина, либо разных сортов картофеля, помидоров и другой садово-огородной продукции. Конечно, это особенно интересно дачникам и огородникам. Но даже далекие от садоводческих дел горожане обычно уезжают довольные, переполненные новыми впечатлениями.

Зимний урок в саду

Новый год в этой семье отмечают у живой, украшенной во дворе елки. Можно даже выбрать зеленую красавицу на свой вкус – стройную и высокую либо неохватную в диаметре, приземистую – елок на участке хватает.

– Летом наши гости фотографируются буквально под каждым, как я говорю, кустиком, – продолжала экскурсию Елена, пригласив нас прогуляться по свежему снежку. – Они восхищаются цветниками, ландшафтными композициями. Сейчас все это выглядит по-другому, но вы увидите, что в зимних пейзажах есть свой шарм.

Однако мы первым делом обратили внимание даже не на красоту январских зарисовок, а на ту заботу, с какой хозяева относятся к своему саду. Штамбы и скелетные ветки плодовых деревьев тщательно выкрашены, к каждой яблоне, груше, сливе привязаны хвойные ветки.

– Это от грызунов, которые не прочь полакомиться корой яблоньки или сливы, – прокомментировала хозяйка. – Колючую хвою они стараются обходить десятой дорогой. Для отваживания их от сада отаптываем также снег вокруг стволов деревьев.

В феврале уже могут быть оттепели. Перепады температуры днем и ночью ведут к растрескиванию коры. Защищает от этого побелка стволов и скелетных веток плодовых деревьев известью с медным купоросом. Но известь все-таки не очень долговечна, поэтому мы предпочитаем использовать более «долгоиграющие» специальные эмульсионные краски. К тому же они и грызунов отпугивают.

– Но ведь плодовые деревья страдают не только от солнца, но и от сильных морозов, получают иногда морозобоины. Как отличить морозобоину от ожога?

– При солнечных ожогах кора чернеет и вдавливается, а морозобоины представляют собой продольные разрывы коры на штамбах, скелетных ветвях, часто сопровождающиеся камедетечением. И те и другие зимние повреждения нужно лечить для предотвращения разгула по саду грибных заболеваний.

Слушая Елену об уходе за плодовыми деревьями зимой, мы будто бы повторили урок из книжки по местному садоводству.

Мягкая «шерстка» сумаха

Приусадебный участок Елены и Геннадия в последние годы приобрел свое лицо, проявилась законченность в ландшафтном дизайне. Зимние композиции держат хвойные насаждения. Особых комплиментов достойны туи. Посажены они были такими слабенькими малышками, что одолевали сомнения: выживут ли? А они не только выжили, но и взяли на себя ведущую партию, когда нет цветов и большая часть растений спрятана от морозов под снежным одеялом.

– Надо сознаться, что с туями западными у нас в Приморье приходится еще как повозиться, – говорит Елена. – Очень важно подобрать правильное место для их посадки, где нет сквозняков, а летом не палит весь день солнце. Еще открою такой секрет успешного их выращивания: переселять на новое место их нужно обязательно вместе с микоризой. Знаете, что означает этот мудреный термин? Это симбиоз растения с мицелием гриба, поселившегося на том участке, где растет туя. Между ними происходит обмен питательными веществами, поэтому туи (впрочем, как и другие хвойные породы) без этого партнера будут хилыми и нежизнеспособными. Пересаживайте на новое место их с комом земли, да побольше. Стараюсь также каждый год подсыпать под хвойные насаждения опавшую хвою – на это они тоже откликаются с благодарностью.

Настоящим открытием в ходе зимней экскурсии для нас стал сумах оленерогий. Ветки растения, выступающие из-под снега, действительно напоминали рога оленя. Но, когда Елена предложила потрогать их, мы были поражены, насколько мягкими они оказались – будто нежная шкурка молодого олененка! Летом, когда все растение в листве, даже в голову не придет гладить его веточки.

Экскурсия по заснеженному саду получилась настолько занимательной, что мороз был нам нипочем и мы были готовы и дальше впитывать новую для нас информацию. Еле успели, чтобы до ужина покататься еще на санках с горки, которая начинается прямо за двором, заглянуть на скотный двор и познакомиться со строгой его предводительницей – козой Нюшей и очаровательными шелковыми курочками, в которых невозможно не влюбиться. Но, на счастье, наши деревенские каникулы только начинались. Предстояли еще лыжные прогулки, колядки в Рождественский сочельник с участием местных школьников и музыкальным руководителем кружка, работающего в Доме культуры, кулинарные уроки по приготовлению козьего сыра и много других событий. Как тут было не убедиться, что деревенская усадьба вполне может успешно конкурировать за внимание туристов, предлагая экологические, исторические, кулинарные, творческие программы и маршруты? Мы двумя руками проголосовали за такой отдых и дружно поставили ему пятерку.