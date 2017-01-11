Находки, которые изменили историю

На нашей планете сделано огромное количество ценных открытий, которые позволяют приоткрыть завесу тайны разных периодов в истории человечества. Портал AdMe.ru предлагает вашему вниманию несколько самых поразительных археологических находок, изменивших представление о том, как развивался наш мир.

Терракотовая армия

Эту огромную армию обнаружил в 1947 году фермер из провинции Шиань в Китае, копая колодец. Она была зарыта прямо перед могилой великого императора Цинь Шихуанди, чтобы воины могли охранять его в загробном мире. Это невероятное сооружение стало показателем небывалой прогрессивности и гуманизма властителя, поскольку его предшественники предпочитали для «обустройства» в потустороннем мире закапывать вместе с собой живых охранников. Кстати, сама могила императора пока так и не найдена.

Храм Ангкор-Ват

Первые упоминания о громадных каменных сооружениях в джунглях Камбоджи относятся еще к 1601 году. Тогда Марсело Рибандейро из Испании случайно наткнулся на странный храм. Потом, не сумев разгадать тайну его возникновения, о каменном сооружении забыли больше чем на 200 лет. Храм Ангкор-Ват (город-храм) – самая большая культовая постройка в мире. Он представляет собой сложную трехуровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов, увенчанную пятью башнями. Храм считают душой кхмерского народа, ведь Ангкор-ват был сердцем великой цивилизации.

Воскресшие Помпеи

Будучи римской колонией, этот город был процветающим портом и курортом, о чем свидетельствуют многочисленные особняки, храмы, театры, бани, амфитеатр, форум и базилика. Население Помпей достигало 20 тысяч жителей. 24 августа 79 года н. э. при извержении Везувия город полностью накрыло золой и пеплом. Помпеи были обнаружены в 1599 году Доменико Фонтаной, но раскопки города начались только в 1748 году, позволив археологам воссоздать жизнь древних римлян. К слову, находки из Помпей в значительной степени способствовали возникновению стиля ампир в искусстве.

Ущелье Олдувай

Это ущелье – территория сразу множества находок доисторического периода. Олдувай был обнаружен немецким энтомологом Вильгельмом Каттвинкелом в 1911 году: ученый буквально провалился в ущелье в погоне за бабочкой. Там были найдены три разных вида древних людей – австралопитека, человека умелого и человека прямоходящего, а также останки вымерших трехпалых лошадей гиппарионов.

Антикитерский механизм

Это механическое устройство было найдено на древнем затонувшем судне в 1901 году и датируется приблизительно 100 годом до н. э. По данным ученых, механизм, созданный в Древней Греции, содержал не менее 30 бронзовых шестерен в деревянном корпусе, на передней и тыльной сторонах которого были размещены бронзовые циферблаты со стрелками, и использовался для расчета движения небесных тел.

Свитки Мертвого моря

Целая коллекция древних манускриптов была найдена сразу в нескольких местах на северо-западном побережье Мертвого моря. Ученые выяснили, что эти свитки были созданы на 1000 лет раньше самого старого манускрипта Ветхого Завета. Благодаря этим текстам мы теперь знаем, как складывалась жизнь в те далекие времена.

Пещера Ласко

Пещера была обнаружена четырьмя французскими подростками 12 сентября 1940 года. Внутри скалы сохранилось более двух тысяч древних изображений людей, абстрактных символов и животных, среди которых встречаются олени, бизоны, кошки, птицы, носороги и медведи. Исследователи считают, что в пещере Ласко люди не жили, но посещали ее для того, чтобы оставить здесь свои рисунки.

Бехистунская надпись

Эту надпись обнаружил англичанин Роберт Шерли в 1598 году во время своей дипломатической миссии в Персии. Она представляет собой многоязыковой текст, высеченный по приказу царя Дария Великого. Надписи на скале повествуют о событиях 523–521 годов до н. э. По ним археологи лучше изучили такие древние цивилизации, как Месопотамия, Шумер, Аккада, Персия и Ассирия.

Легендарная Троя

Древний город Илион, или Троя, известный всем по поэмам Гомера и Вергилия, обнаружил в 1870-е годы немецкий археолог Генрих Шлиман. После раскопок история античного города была разделена на несколько периодов – от Трои I до Трои IX. Считается, что гомеровский период – это Троя VI (1900–1300 годы до н. э.).

Зуб древнего человека

В Денисовой пещере недалеко от Бийска (Алтайский край) были найдены зуб и кость пальца руки древнего человека. Ученые убеждены, что этим останкам не меньше 50 тысяч лет. После проведения исследований они пришли к выводу, что на территории Алтая когда-то давно обитал неизвестный доселе вид древнего человека. Исследователи склоняются к версии, что денисовцев отличали темная кожа, темные глаза и волосы.

Мачу-Пикчу

Знаменитая крепость инков, город-святилище в Перу, был основан около 1440 года и существовал до 1532 года. В 1911-м его обнаружил американский историк из Йельского университета Хайрам Бингем. Живописные руины Мачу-Пикчу – лучший образец каменного строительства позднеинкского периода. Памятник включает около 200 помещений и отдельных строений, расположенных на участке размером 365 на 300 метров.