ВЭФ вызывает на татами

В сентябре во Владивостоке состоится международный турнир по дзюдо

Необычный сюрприз ожидает гостей третьего Восточного экономического форума. В его рамках в сентябре 2017 года во Владивостоке пройдет международный турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. Это событие будет приурочено к столетнему юбилею первого международного поединка дзюдоистов России и Японии, который состоялся в 1917 году именно во Владивостоке.

С такой инициативой выступил вице-президент Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямасита в токийском центре дзюдо «Кодокан» в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в конце прошлого года. «Турнир по дзюдо имеет большое значение в продвижении гуманитарных обменов между Россией и Японией, – подчеркнул Ясухиро Ямасита. – Я предложил лидерам двух государств посетить это мероприятие. И они ответили согласием».

Эту идею сразу поддержала Федерация дзюдо России, высказав готовность оказать максимальное содействие в ее осуществлении. Об этом руководители федерации объявили в стенах… московской Бутырской тюрьмы, где российские борцы вспоминали умершего в ее застенках Василия Ощепкова. Напомним, что основателя самбо арестовали в 1937 году по ложному доносу, через десять дней он скончался.

Как все начиналось

Как известно, именно Василий Ощепков выступил организатором первого международного турнира по дзюдо за пределами Японии. В память об этом событии столетней давности в столице Приморья на Корабельной набережной по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева установлен мемориальный комплекс. В бронзе запечатлен момент, когда великий российский тренер получает первый дан по дзюдо от основателя этого вида борьбы Дзигоро Кано. По соседству расположены две скульптуры тигрят, и этому тоже есть объяснение: Ощепков посещал зверинцы и внимательно изучал повадки и игры детенышей хищников, дополняя их приемами свое мастерство боевых искусств. В итоге он создал собственный самобытный стиль спортивного единоборства, который назвал самбо – самооборона без оружия.

Напомним также, что Василий Ощепков в 1914 году основал во Владивостоке первую в России секцию дзюдо, просуществовавшую до 1920 года. Тренировки проходили в спортзале на Корабельной набережной, ныне это помещение спортклуба Тихоокеанского флота, именно рядом с ним установлен памятник. Как рассказал корреспонденту «В» генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико, в 1915 году Ощепков организовал здесь показательные выступления японских спортсменов из города Отару, о чем даже сообщал тогда московский журнал «Геркулес». А спустя два года впервые в мире провел международные соревнования по дзюдо с участием спортсменов из стран-союзников по Первой мировой войне – России и Японии.

Спорт бизнесу товарищ

Президент России Владимир Путин, посещая центр дзюдо «Кодокан» в Токио, назвал его «Меккой для дзюдоистов всего мира» и рассказал своим японским коллегам о роли дзюдо и самого Василия Ощепкова в физическом воспитании жителей нашей страны. Российский лидер выразил надежду, что предстоящий турнир станет значимым спортивным событием в истории мирового дзюдо. В идеале было бы символичным, чтобы в дальнейшем каждая страна – участница ВЭФ представила свою команду на турнире по дзюдо во Владивостоке.

Столице Приморья не привыкать принимать у себя соревнования самого высокого ранга. Как сообщил «В» главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Станислав Щедрин, предстоящий турнир возможно провести в спорткомплексе «Олимпиец» либо в «Фетисов-арене», а для тренировок имеется еще несколько подготовленных площадок. Тем более что в городе действует мирового уровня муниципальный центр спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка», спортсменки которого завоевывают высокие награды на мировых, азиатских и российских первенствах.

Что касается самих участников Восточного экономического форума, то его гости благосклонно относятся к спорту. Например, в дни ВЭФ-2016 каждое утро они начинали с фитнес-зарядки на берегу бухты Аякс под руководством тренеров Федерации фитнес-аэробики России, а 2 сентября приняли участие в благотворительном забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда на разных дистанциях по территории кампуса ДВФУ. А годом ранее в рамках ВЭФ-2015 состоялся любительский футбольный турнир.

Большой интерес гостей форума минувшей осенью вызвала также парусная регата, в которой участвовали профессиональные яхтсмены. Маршрут гонки был проложен вокруг Русского острова, а финишировали яхты возле набережной бухты Аякс. Такая же регата запланирована и в рамках ВЭФ-2017. Только на этот раз зрителям придется выбирать между гонками парусников в акватории залива Петра Великого и международным турниром по дзюдо.