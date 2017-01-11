ВЭФ вызывает на татами

Новостная лента
Январь, 18 среда
01:21
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
01:21
Приморские коммунисты предлагают лишить зарплаты депутатов Фото
01:21
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
01:18
Россиян ждет повышение заплат в 2017 году, - Топилин
00:09
Мощный снегопад обрушился на Японию
Январь, 17 вторник
23:20
Скончался астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
22:15
Видео падения самолета в Бишкеке 16.01.2017 попало в Сеть Видео
21:31
Экс-супруг Жанны Роштаковой отрицает свою причастность к ее смерти
20:02
В Приморье очистят берега рек и водоемов
19:16
Ученые рассказали, как выглядит идеальная жена
18:34
Разрабатывается технология оплодотворения, которая позволит выбирать внешность ребенка
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 17 января
18:06
​Единая Россия рассматривает вопрос об исключении Дмитрия Сулеева из партии Эксклюзив
17:55
Найден ген, отвечающий за депрессию
17:44
В Приморье муниципалитет наказали за скрытность
17:30
Роскомнадзор получит новые полномочия
17:19
Снег пойдет в среду в Приморье
17:13
Армия России vs армия США: кто "круче"? Фото
17:13
Почти 24 тысячи маленьких приморцев получили первые документы в 2016 году
17:02
Уроки доброты и вежливости проходят во Владивостоке Видео
16:51
Ученые рассказали, в каком возрасте детям можно покупать смартфон
16:40
Мужчины признались, что хотят заниматься женскими делами
16:37
«Пятый живорожденный» Фото
16:29
Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет
16:27
Все меньше россиян считают, что у России есть многочисленные внешние и внутренние враги
16:24
​365 и одна фотография в музее ВГУЭС Фото
16:18
Срок полномочий мировых судей в Приморье увеличат
16:07
В Приморье взяты под стражу «черные риелторы»,
16:06
Ученый из Владивостока открыл «скирмионный эффект Холла»
16:00
«Убитую» во Владивостоке Галину Колядзинскую видели в Таиланде
15:56
Управляющим организациям напомнили об ответственности за несвоевременную уборку снега
15:45
Что будет с долларом после инаугурации Трампа?
15:37
Автомобиль с людьми ушел под лед в Амурском заливе
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4067 (6) от 18 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Отлученные от иордани
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Школам предложат курсы дояров и трактористов
Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш
Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Спорт

ВЭФ вызывает на татами

В сентябре во Владивостоке состоится международный турнир по дзюдо
ВЭФ вызывает на татами

Необычный сюрприз ожидает гостей третьего Восточного экономического форума. В его рамках в сентябре 2017 года во Владивостоке пройдет международный турнир по дзюдо, посвященный памяти Василия Ощепкова. Это событие будет приурочено к столетнему юбилею первого международного поединка дзюдоистов России и Японии, который состоялся в 1917 году именно во Владивостоке.

С такой инициативой выступил вице-президент Всеяпонской федерации дзюдо Ясухиро Ямасита в токийском центре дзюдо «Кодокан» в ходе встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в конце прошлого года. «Турнир по дзюдо имеет большое значение в продвижении гуманитарных обменов между Россией и Японией, – подчеркнул Ясухиро Ямасита. – Я предложил лидерам двух государств посетить это мероприятие. И они ответили согласием».

Эту идею сразу поддержала Федерация дзюдо России, высказав готовность оказать максимальное содействие в ее осуществлении. Об этом руководители федерации объявили в стенах… московской Бутырской тюрьмы, где российские борцы вспоминали умершего в ее застенках Василия Ощепкова. Напомним, что основателя самбо арестовали в 1937 году по ложному доносу, через десять дней он скончался.

Как все начиналось

Как известно, именно Василий Ощепков выступил организатором первого международного турнира по дзюдо за пределами Японии. В память об этом событии столетней давности в столице Приморья на Корабельной набережной по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева установлен мемориальный комплекс. В бронзе запечатлен момент, когда великий российский тренер получает первый дан по дзюдо от основателя этого вида борьбы Дзигоро Кано. По соседству расположены две скульптуры тигрят, и этому тоже есть объяснение: Ощепков посещал зверинцы и внимательно изучал повадки и игры детенышей хищников, дополняя их приемами свое мастерство боевых искусств. В итоге он создал собственный самобытный стиль спортивного единоборства, который назвал самбо – самооборона без оружия.

Напомним также, что Василий Ощепков в 1914 году основал во Владивостоке первую в России секцию дзюдо, просуществовавшую до 1920 года. Тренировки проходили в спортзале на Корабельной набережной, ныне это помещение спортклуба Тихоокеанского флота, именно рядом с ним установлен памятник. Как рассказал корреспонденту «В» генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико, в 1915 году Ощепков организовал здесь показательные выступления японских спортсменов из города Отару, о чем даже сообщал тогда московский журнал «Геркулес». А спустя два года впервые в мире провел международные соревнования по дзюдо с участием спортсменов из стран-союзников по Первой мировой войне – России и Японии.

Спорт бизнесу товарищ

Президент России Владимир Путин, посещая центр дзюдо «Кодокан» в Токио, назвал его «Меккой для дзюдоистов всего мира» и рассказал своим японским коллегам о роли дзюдо и самого Василия Ощепкова в физическом воспитании жителей нашей страны. Российский лидер выразил надежду, что предстоящий турнир станет значимым спортивным событием в истории мирового дзюдо. В идеале было бы символичным, чтобы в дальнейшем каждая страна – участница ВЭФ представила свою команду на турнире по дзюдо во Владивостоке.

Столице Приморья не привыкать принимать у себя соревнования самого высокого ранга. Как сообщил «В» главный специалист управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Станислав Щедрин, предстоящий турнир возможно провести в спорткомплексе «Олимпиец» либо в «Фетисов-арене», а для тренировок имеется еще несколько подготовленных площадок. Тем более что в городе действует мирового уровня муниципальный центр спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка», спортсменки которого завоевывают высокие награды на мировых, азиатских и российских первенствах.

Что касается самих участников Восточного экономического форума, то его гости благосклонно относятся к спорту. Например, в дни ВЭФ-2016 каждое утро они начинали с фитнес-зарядки на берегу бухты Аякс под руководством тренеров Федерации фитнес-аэробики России, а 2 сентября приняли участие в благотворительном забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда на разных дистанциях по территории кампуса ДВФУ. А годом ранее в рамках ВЭФ-2015 состоялся любительский футбольный турнир.

Большой интерес гостей форума минувшей осенью вызвала также парусная регата, в которой участвовали профессиональные яхтсмены. Маршрут гонки был проложен вокруг Русского острова, а финишировали яхты возле набережной бухты Аякс. Такая же регата запланирована и в рамках ВЭФ-2017. Только на этот раз зрителям придется выбирать между гонками парусников в акватории залива Петра Великого и международным турниром по дзюдо.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

comments powered by Disqus
В этом номере:
Отлученные от иордани
Отлученные от иордани

На Крещение Господне купелей в храмах и на набережной не будет

Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»

Пока только ясно, что ничего не ясно

Школам предложат курсы дояров и трактористов
Школам предложат курсы дояров и трактористов

Сельскому хозяйству не хватает специалистов

Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш

Праздник повивального искусства «Бабьи каши» отметили во Владивостоке в минувшие выходные.

Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго

Предприниматель из Владивостока установил на территории своего предприятия бюст Иосифа Сталина. Открытие артобъекта (назвать эту архитектурную форму памятником, наверное, нельзя из-за несоответствия некоторым критериям) состоялось в день рождения вождя всех народов – 21 декабря.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4066

Застрахованного бюджет бережет?
Наши садоводы не называют актинидию кишмишем
Жители Сибирцево замерзают в своих домах
Девять вагонов – это выставка
Танкер «Эгвекинот» попал в сети
Выносила миллионы. Ветхими купюрами

газета
газета "Владивосток" № 4065

От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
«Щедрый вечер» под старый Новый год

газета
газета "Владивосток" № 4064

Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
ГИБДД призывает автомобилистов пересмотреть манеру вождения

газета
газета "Владивосток" № 4063

Четвертая дочка в семье Мариинских
На хоккейных коробках идет борьба за кубок главы Владивостока
Президент Филиппин ждет ТОФ в гости. В любое время
Новый год начинается с мальчишек
Памяти Галины Островской
Скверу дали шанс