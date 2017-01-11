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Спорт

Приморские теннисисты стали лучшими на чемпионате ДВФО

Наши спортсмены заняли первые места практически во всех зачетах

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по настольному теннису, состоявшийся в Уссурийске, в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки приморских спортсменов. В числе семи зачетов они не стали первыми только в командных состязаниях среди женщин. Победы давались непросто, но, как утверждает президент федерации настольного тенниса Приморского края Михаил Бутылев, соперникам не удалось сломить волю к победе участников команды из Приморья.

С 12 по 15 января в Уссурийске впервые проходил чемпионат ДВФО по настольному теннису. В нем приняли участие спортсмены из Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей.

На протяжении четырех дней теннисисты состязались в парных, командных и личных зачетах. Победы давались нелегко, однако представителям Приморского края удалось достичь внушительных результатов. Первые места были завоеваны в шести из семи зачетов. Единственная категория, в которой местные теннисисты уступили соперникам, – командные соревнования среди женщин. В данном случае сильнее оказались девушки из Хабаровского края. В личном женском первенстве чемпионкой стала Виолетта Сафина из Владивостока, а среди мужчин сильнейшим оказался уссуриец Егор Тимин.

– Это первые соревнования такого крупного масштаба, которые проводятся в Уссурийске. Мы существуем в статусе аккредитованной федерации чуть больше года, но уровень организации чемпионата успели отметить все его участники. Наша краевая федерация забрала почти все награды как в личном первенстве, так и в командных зачетах. Лишь женщины из приморской команды ввиду отсутствия лидера – Алины Гибайдулиной заняли не первое, а второе место. Соперники, конечно, были заряжены на высокие результаты, но в ходе чемпионата потерпели ряд неудач, и это сказалось на эмоциональной и физической составляющих, – рассказал президент федерации настольного тенниса Приморского края Михаил Бутылев.

Стоит отметить, что немалую помощь в развитии настольного тенниса в Приморье, и в частности в Уссурийске, оказывает депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан. Благодаря ему федерация в свое время получила помещение для проведения тренировок и соревнований, а также специальное оборудование для занятий и усовершенствования навыков в игре.

– Федерация настольного тенниса Приморского края – это молодая организация, но за год спортсмены успели показать невероятные результаты. Самое главное для них, как мне кажется, это возможность реализовать свой потенциал. Именно поэтому нами были созданы все условия для тренировок и повышения уровня профессионализма игроков. Я желаю приморским теннисистам дальнейших успехов в спортивной деятельности и надеюсь, что федерация будет пополняться новыми талантливыми спортсменами, – рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан.

Автор : Вероника МУРВАТОВА

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