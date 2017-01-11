«Беркут» вышел в полуфинал

В минувшие выходные во Владивостоке состоялись игры второй группы турнира по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарева. Путевку в полуфинал получила команда «Беркут», сообщает пресс-служба мэрии.

В первый день второго группового этапа игр, 14 января, на лед муниципальных хоккейных коробок вышли команды «Витязь», «Молот-2», «Беркут» и «Змеинка». Встреча этих команд закончилась со следующим счетом: «Витязь» – «Молот-2» – 7:0, «Беркут» – «Змеинка» – 4:1, «Беркут» – «Витязь» – 2:1, «Змеинка» – «Молот-2» – 10:1.

Во второй день, 15 января, сражались «Витязь» со «Змеинкой» – 4:0, а «Беркут» разгромил «Молот-2» со счетом 9:0. По итогам группового этапа больше всего очков набрала команда «Беркут», которая и вышла в полуфинал кубка по дворовому хоккею. Второе место в группе заняла команда «Витязь», третье – «Змеинка».

Напомним: в этом году в турнире принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы. Первыми в полуфинал вышли хоккеисты «Босфора». По итогам оставшихся двух групповых этапов определятся еще две сильнейшие команды, которые выйдут в полуфинал. В предстоящие выходные станет известна третья команда, которая продолжит борьбу за главный приз турнира.

Администрация Владивостока приглашает поддержать хоккеистов, игры будут проходить на придомовых и пришкольных коробках города. Расписание предстоящих матчей будет известно позднее.