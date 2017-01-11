Можно умереть красиво и небольно

– такую дикую мысль внушают подросткам создатели «групп смерти» в социальных сетях в Интернете

Во Владивостоке на улице Анны Щетининой в микрорайоне Снеговая Падь в канун Рождества свела счеты с жизнью 13-летняя школьница, единственный ребенок в семье. Девочка спрыгнула с общественного балкона, расположенного на 24-м этаже жилого высотного дома, заранее объявив в социальных сетях дату и время самоубийства.

Она упала на крышу припаркованного автомобиля. Шансов выжить у нее не было. Перед прыжком в вечность самоубийца вскрыла себе вены и исписала кровью стены. По факту суицида следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования назначены различные судебные экспертизы, установлен круг общения потерпевшей, допрашиваются свидетели. Между тем все, кто знал погибшую, убеждены, что несчастной помогли совершить безумный поступок. Даже подтолкнули сделать шаг в пропасть. Слишком много времени несовершеннолетняя проводила в Интернете, в социальных сетях, в том числе и в «группе смерти», где обсуждаются «легкие» способы ухода из жизни, чтобы было красиво и не больно. В эти смертельные ловушки доступ открыт любому желающему, не исключая детей с их неустоявшейся психикой.

Недосмотрели, не поняли, не посочувствовали

К сожалению, трагедия, случившаяся в микрорайоне Снеговая Падь, не первая и не единственная в Приморье. 20 апреля 2014 года с Золотого моста во Владивостоке спрыгнул 11-летний школьник. Он погиб в день своего рождения. Несколько лет назад у него умерла мама, и он не смог справиться со своим горем. В мае 2014 года во Владивостоке в Ленинском районе покончила с собой 14-летняя девочка. На самоубийство ее толкнула неразделенная любовь. В июне 2015 года в Дальнегорске в собственной квартире повесилась 16-летняя девушка. И вновь из-за смятения чувств. И это неполный скорбный список несовершеннолетних суицидников.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году в Приморье 90 подростков пытались наложить на себя руки, 15 из них покинули этот мир. В качестве повода, подтолкнувшего их к последней черте, 70 % школяров называют всевозможные конфликты в учебном учреждении. А также взаимоотношения с противоположным полом.

– Изучение проблем, связанных с суицидальными проявлениями в подростковой среде, показывает, что в ряде случаев подростки решаются на подобные поступки из-за невозможности решить возникшие трудности. В этом перечне проблемы в семье, личной жизни, учебе, социальное одиночество, желание обратить внимание родителей, педагогов на себя, на свои проблемы. Так они протестуют против безразличия взрослых, – рассказала «В» начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю Татьяна Дружинина. – Решаются на крайний шаг, как правило, ранимые по характеру подростки разных возрастов и категорий. Наибольшее число несовершеннолетних, совершивших суицид либо суицидальные попытки, – это школьники, учащиеся колледжей и техникумов в возрасте 15 –17 лет. Таких 65 человек. Не исключение и возрастная категория от 11 до 14 лет, – 32 человека. В основном это девочки. Большинство из них воспитывались или воспитываются в неполных семьях. Либо семья полная, но в составе семьи отчим или мачеха.

Среди наиболее типичных для суицидального поведения детей и подростков мотивов психологи называют невозможность быть понятым, переживания, связанные со смертью, разводом, уходом из семьи родителей, обиды, одиночество, ревность, а также чувство вины, стыда, оскорбленное самолюбие, угрызения совести и недовольство собой, боязнь позора, насмешек и унижения. У подростков суицидальное поведение может быть связано с любовными неудачами, сексуальными эксцессами, у девочек – с беременностью. Необходимо добавить, что свою лепту в печальную статистику подросткового суицида вносят переходный возраст, проблема самоутверждения среди сверстников и гормональная перестройка.

Что касается погибшей школьницы в Снеговой Пади, то, как установило следствие, она и ранее пыталась покончить жизнь самоубийством. Ее подруги утверждают, что девочка длительное время находилась в депрессивном состоянии. Ее мама об этом знала, она находила у дочери лезвия бритвы, видела порезы на запястьях и пыталась самостоятельно помочь дочери. Хотя здесь был нужен психолог, возможно, даже госпитализация. Однако этого сделано не было. В результате – трагедия.

А родители не верят…

Нередко несовершеннолетние, совершив неудачную попытку суицида, продолжают высказывать мысли о нежелании жить. Близкий холод смерти их не испугал. Летом прошлого года в Находке 13-летняя девочка приняла большую дозу медикаментов из-за неразделенной любви. К счастью, ее спасли. И в этом случае мама видела, что дочь стала замкнутой, что у нее депрессия. Более того, родительница догадывалась, что девочка принимает какие-то антидепрессанты.

– Когда в больнице ее откачали, она сказала, что не хочет жить и не хочет еще раз испытать душевную боль, которую перенесла. Но благодаря своевременной работе психологов, здравоохранения, а также сотрудников отдела полиции по делам несовершеннолетних девочку удалось убедить в обратном. Сегодня она находится под контролем, – говорит подполковник полиции Татьяна Дружинина. При этом подчеркивая, что основная проблема при выявлении суицидальных попыток у несовершеннолетних – это недостаточное внимание и понимание со стороны взрослых.

И, как показывает практика, не все родители воспринимают проблему всерьез. Более того, не все правильно реагируют на эту информацию. Нередко воспринимают ее в штыки. Мамы и папы не верят, когда им говорят, что их чадо склонно к суициду. Беспечно полагая, что в их благополучной и обеспеченной семье этой проблемы быть не может. Мол, это все не про нас. Между тем зачастую суицидальные попытки совершают именно те подростки, у которых все есть: сотовый телефон последней модели, планшет, компьютер, собственная комната в квартире. Но нет внимания и понимания со стороны родителей. Вывод отсюда соответствующий.

К сожалению, в школах нынче нет психологов. В то же время на территории края действует ряд социально-реабилитационных учреждений, где специалисты готовы оказать соответствующую помощь родителям и детям. Например, во Владивостоке на улице Жигура, 50а функционирует краевой центр «Мир ребенка». Бесплатную психологическую помощь оказывают специалисты Приморского центра социального обслуживания населения. Здесь круглосуточно работает телефон доверия для подростков (238-86-52), куда ребенок может обратиться конфедициально, если стесняется поговорить о своих проблемах с родителями.

По словам Татьяны Дружининой, благодаря совместной работе волонтеров, молодежных организаций, населения и отделов полиции по делам несовершеннолетних в крае спасены десятки подростков, пытавшихся предпринять попытку суицида. Не вдаваясь в подробности этого альянса, скажем лишь, что все социальные сети сегодня под контролем волонтеров и соответствующих спецслужб. В конце прошлого года в Управление МВД России по Приморскому краю обратилась волонтер из Санкт-Петербурга. Девушка просила установить несовершеннолетнюю, выложившую в социальных сетях свое желание умереть. По предположению волонтера, девочка живет в Приморье, потому что на этом же сайте подросток выложил ландшафтные фотографии, напоминающие наш регион. Полицейские вычислили автора нелепого для ребенка желания, правда, не сразу. Установили ее родителей и порекомендовали обратиться в ближайший социально-реабилитационный центр для решения проблемы с психикой подростка, кстати, единственного ребенка в семье. Что, собственно, и было впоследствии сделано.

Для спасения – всего пять кликов

– С недавних пор появилась еще одна проблема – это социализирование несовершеннолетних. Сегодня основная масса подростков общается между собой в социальных сетях. При этом многие не знают, какую информацию можно выкладывать на сайты, а какую нельзя, – рассказала Татьяна Дружинина. – В крае были случаи, когда в отношении несовершеннолетних возбуждались уголовные дела за распространение в социальных сетях клеветы и оскорблений. Не все подростки понимают уровень ответственности за содеянное. Считая, что информация, которую они выкладывают, касается только их и человека, которому она адресована. Подростки недопонимают, что социальные сайты, форумы и чаты – это средство массового доступа, где информацию может увидеть кто угодно. И, соответственно, воспринять ее по-разному.

А теперь о так называемых вредоносных группах смерти, существующих в социальных сетях. И с которыми необходимо бороться. Сегодня в рамках реализации закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» по поручению правительства РФ создан Единый реестр запрещенной в Российской Федерации информации. Он расположен в сети Интернет по адресу: eais.rkn.gov.ru. Это перечень адресов информации, которая запрещена к распространению в нашей стране. В том числе о способах самоубийства, призывов к совершению самоубийства. О детской порнографии, способах, методах разработки, изготовления, использования, местах приобретения наркотиков, информация об азартных играх, информация, запрещенная по решению суда.

– Каждый неравнодушный гражданин, встретив в сети Интернет информацию, которая, по его мнению, может нанести вред ребенку, имеет возможность направить ее эксперту для проведения проверки. Для этого надо лишь зайти на официальный сайт Роскомнадзора и на главной странице сайта в ее нижней части открыть окно «Единый реестр запрещенной информации». Затем открыть раздел «Прием сообщений», внести сомнительную информацию и нажать кнопку «Направить сообщение». И все! Можете быть уверены, что ваша информация попадет к экспертам. И они примут решение, является ли она вредной для ребенка и следует ли ограничить к ней доступ. Возможно, даже вообще заблокируют сайт, но только по решению суда. Всего пять кликов, пять шагов, но не исключено, что тем самым вы спасете чью-то жизнь, – резюмирует подполковник полиции Татьяна Дружинина.

Кстати, сегодня согласно действующему законодательству уголовная ответственность за доведение до самоубийства наступает лишь в том случае, если жертве угрожали или жестоко с ней обращались. А за призыв к суициду среди несовершеннолетних предусмотрена только административная ответственность. Но уже в ближайшем будущем создателей сайтов смерти может ждать уголовная ответственность за склонение подростков к самоубийству. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатом Антоном Беляевым. Если его примут, то редакторам вредоносных сайтов будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего или группой лиц по предварительному сговору. Теперь слово за депутатами.

Справка «В»

Если в Интернете появилась информация, которая может нанести вред ребенку:

Роскомнадзор (rkn.gov.ru)

«Единый реестр запрещенной информации»

«Прием сообщений» (внесите информацию)

«Направить сообщение»

Телефон доверия для подростков: 238-86-52



