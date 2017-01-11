Можно умереть красиво и небольно

Новостная лента
Январь, 18 среда
01:21
Рейтинг губернатора Приморья Миклушевского упал до критического уровня
01:21
Приморские коммунисты предлагают лишить зарплаты депутатов Фото
01:21
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
01:18
Россиян ждет повышение заплат в 2017 году, - Топилин
00:09
Мощный снегопад обрушился на Японию
Январь, 17 вторник
23:20
Скончался астронавт, последним ступавший на поверхность Луны
22:15
Видео падения самолета в Бишкеке 16.01.2017 попало в Сеть Видео
21:31
Экс-супруг Жанны Роштаковой отрицает свою причастность к ее смерти
20:02
В Приморье очистят берега рек и водоемов
19:16
Ученые рассказали, как выглядит идеальная жена
18:34
Разрабатывается технология оплодотворения, которая позволит выбирать внешность ребенка
18:09
Самые актуальные события на VladNews за 17 января
18:06
​Единая Россия рассматривает вопрос об исключении Дмитрия Сулеева из партии Эксклюзив
17:55
Найден ген, отвечающий за депрессию
17:44
В Приморье муниципалитет наказали за скрытность
17:30
Роскомнадзор получит новые полномочия
17:19
Снег пойдет в среду в Приморье
17:13
Армия России vs армия США: кто "круче"? Фото
17:13
Почти 24 тысячи маленьких приморцев получили первые документы в 2016 году
17:02
Уроки доброты и вежливости проходят во Владивостоке Видео
16:51
Ученые рассказали, в каком возрасте детям можно покупать смартфон
16:40
Мужчины признались, что хотят заниматься женскими делами
16:37
«Пятый живорожденный» Фото
16:29
Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет
16:27
Все меньше россиян считают, что у России есть многочисленные внешние и внутренние враги
16:24
​365 и одна фотография в музее ВГУЭС Фото
16:18
Срок полномочий мировых судей в Приморье увеличат
16:07
В Приморье взяты под стражу «черные риелторы»,
16:06
Ученый из Владивостока открыл «скирмионный эффект Холла»
16:00
«Убитую» во Владивостоке Галину Колядзинскую видели в Таиланде
15:56
Управляющим организациям напомнили об ответственности за несвоевременную уборку снега
15:45
Что будет с долларом после инаугурации Трампа?
15:37
Автомобиль с людьми ушел под лед в Амурском заливе
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4067 (6) от 18 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Отлученные от иордани
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Школам предложат курсы дояров и трактористов
Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш
Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Ситуация

Можно умереть красиво и небольно

– такую дикую мысль внушают подросткам создатели «групп смерти» в социальных сетях в Интернете

Во Владивостоке на улице Анны Щетининой в микрорайоне Снеговая Падь в канун Рождества свела счеты с жизнью 13-летняя школьница, единственный ребенок в семье. Девочка спрыгнула с общественного балкона, расположенного на 24-м этаже жилого высотного дома, заранее объявив в социальных сетях дату и время самоубийства.

Она упала на крышу припаркованного автомобиля. Шансов выжить у нее не было. Перед прыжком в вечность самоубийца вскрыла себе вены и исписала кровью стены. По факту суицида следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования назначены различные судебные экспертизы, установлен круг общения потерпевшей, допрашиваются свидетели. Между тем все, кто знал погибшую, убеждены, что несчастной помогли совершить безумный поступок. Даже подтолкнули сделать шаг в пропасть. Слишком много времени несовершеннолетняя проводила в Интернете, в социальных сетях, в том числе и в «группе смерти», где обсуждаются «легкие» способы ухода из жизни, чтобы было красиво и не больно. В эти смертельные ловушки доступ открыт любому желающему, не исключая детей с их неустоявшейся психикой.

Недосмотрели, не поняли, не посочувствовали

К сожалению, трагедия, случившаяся в микрорайоне Снеговая Падь, не первая и не единственная в Приморье. 20 апреля 2014 года с Золотого моста во Владивостоке спрыгнул 11-летний школьник. Он погиб в день своего рождения. Несколько лет назад у него умерла мама, и он не смог справиться со своим горем. В мае 2014 года во Владивостоке в Ленинском районе покончила с собой 14-летняя девочка. На самоубийство ее толкнула неразделенная любовь. В июне 2015 года в Дальнегорске в собственной квартире повесилась 16-летняя девушка. И вновь из-за смятения чувств. И это неполный скорбный список несовершеннолетних суицидников.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году в Приморье 90 подростков пытались наложить на себя руки, 15 из них покинули этот мир. В качестве повода, подтолкнувшего их к последней черте, 70 % школяров называют всевозможные конфликты в учебном учреждении. А также взаимоотношения с противоположным полом.

– Изучение проблем, связанных с суицидальными проявлениями в подростковой среде, показывает, что в ряде случаев подростки решаются на подобные поступки из-за невозможности решить возникшие трудности. В этом перечне проблемы в семье, личной жизни, учебе, социальное одиночество, желание обратить внимание родителей, педагогов на себя, на свои проблемы. Так они протестуют против безразличия взрослых, – рассказала «В» начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю Татьяна Дружинина. – Решаются на крайний шаг, как правило, ранимые по характеру подростки разных возрастов и категорий. Наибольшее число несовершеннолетних, совершивших суицид либо суицидальные попытки, – это школьники, учащиеся колледжей и техникумов в возрасте 15 –17 лет. Таких 65 человек. Не исключение и возрастная категория от 11 до 14 лет, – 32 человека. В основном это девочки. Большинство из них воспитывались или воспитываются в неполных семьях. Либо семья полная, но в составе семьи отчим или мачеха.

Среди наиболее типичных для суицидального поведения детей и подростков мотивов психологи называют невозможность быть понятым, переживания, связанные со смертью, разводом, уходом из семьи родителей, обиды, одиночество, ревность, а также чувство вины, стыда, оскорбленное самолюбие, угрызения совести и недовольство собой, боязнь позора, насмешек и унижения. У подростков суицидальное поведение может быть связано с любовными неудачами, сексуальными эксцессами, у девочек – с беременностью. Необходимо добавить, что свою лепту в печальную статистику подросткового суицида вносят переходный возраст, проблема самоутверждения среди сверстников и гормональная перестройка.

Что касается погибшей школьницы в Снеговой Пади, то, как установило следствие, она и ранее пыталась покончить жизнь самоубийством. Ее подруги утверждают, что девочка длительное время находилась в депрессивном состоянии. Ее мама об этом знала, она находила у дочери лезвия бритвы, видела порезы на запястьях и пыталась самостоятельно помочь дочери. Хотя здесь был нужен психолог, возможно, даже госпитализация. Однако этого сделано не было. В результате – трагедия.

А родители не верят…

Нередко несовершеннолетние, совершив неудачную попытку суицида, продолжают высказывать мысли о нежелании жить. Близкий холод смерти их не испугал. Летом прошлого года в Находке 13-летняя девочка приняла большую дозу медикаментов из-за неразделенной любви. К счастью, ее спасли. И в этом случае мама видела, что дочь стала замкнутой, что у нее депрессия. Более того, родительница догадывалась, что девочка принимает какие-то антидепрессанты.

– Когда в больнице ее откачали, она сказала, что не хочет жить и не хочет еще раз испытать душевную боль, которую перенесла. Но благодаря своевременной работе психологов, здравоохранения, а также сотрудников отдела полиции по делам несовершеннолетних девочку удалось убедить в обратном. Сегодня она находится под контролем, – говорит подполковник полиции Татьяна Дружинина. При этом подчеркивая, что основная проблема при выявлении суицидальных попыток у несовершеннолетних – это недостаточное внимание и понимание со стороны взрослых.

И, как показывает практика, не все родители воспринимают проблему всерьез. Более того, не все правильно реагируют на эту информацию. Нередко воспринимают ее в штыки. Мамы и папы не верят, когда им говорят, что их чадо склонно к суициду. Беспечно полагая, что в их благополучной и обеспеченной семье этой проблемы быть не может. Мол, это все не про нас. Между тем зачастую суицидальные попытки совершают именно те подростки, у которых все есть: сотовый телефон последней модели, планшет, компьютер, собственная комната в квартире. Но нет внимания и понимания со стороны родителей. Вывод отсюда соответствующий.

К сожалению, в школах нынче нет психологов. В то же время на территории края действует ряд социально-реабилитационных учреждений, где специалисты готовы оказать соответствующую помощь родителям и детям. Например, во Владивостоке на улице Жигура, 50а функционирует краевой центр «Мир ребенка». Бесплатную психологическую помощь оказывают специалисты Приморского центра социального обслуживания населения. Здесь круглосуточно работает телефон доверия для подростков (238-86-52), куда ребенок может обратиться конфедициально, если стесняется поговорить о своих проблемах с родителями.

По словам Татьяны Дружининой, благодаря совместной работе волонтеров, молодежных организаций, населения и отделов полиции по делам несовершеннолетних в крае спасены десятки подростков, пытавшихся предпринять попытку суицида. Не вдаваясь в подробности этого альянса, скажем лишь, что все социальные сети сегодня под контролем волонтеров и соответствующих спецслужб. В конце прошлого года в Управление МВД России по Приморскому краю обратилась волонтер из Санкт-Петербурга. Девушка просила установить несовершеннолетнюю, выложившую в социальных сетях свое желание умереть. По предположению волонтера, девочка живет в Приморье, потому что на этом же сайте подросток выложил ландшафтные фотографии, напоминающие наш регион. Полицейские вычислили автора нелепого для ребенка желания, правда, не сразу. Установили ее родителей и порекомендовали обратиться в ближайший социально-реабилитационный центр для решения проблемы с психикой подростка, кстати, единственного ребенка в семье. Что, собственно, и было впоследствии сделано.

Для спасения – всего пять кликов

– С недавних пор появилась еще одна проблема – это социализирование несовершеннолетних. Сегодня основная масса подростков общается между собой в социальных сетях. При этом многие не знают, какую информацию можно выкладывать на сайты, а какую нельзя, – рассказала Татьяна Дружинина. – В крае были случаи, когда в отношении несовершеннолетних возбуждались уголовные дела за распространение в социальных сетях клеветы и оскорблений. Не все подростки понимают уровень ответственности за содеянное. Считая, что информация, которую они выкладывают, касается только их и человека, которому она адресована. Подростки недопонимают, что социальные сайты, форумы и чаты – это средство массового доступа, где информацию может увидеть кто угодно. И, соответственно, воспринять ее по-разному.

А теперь о так называемых вредоносных группах смерти, существующих в социальных сетях. И с которыми необходимо бороться. Сегодня в рамках реализации закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» по поручению правительства РФ создан Единый реестр запрещенной в Российской Федерации информации. Он расположен в сети Интернет по адресу: eais.rkn.gov.ru. Это перечень адресов информации, которая запрещена к распространению в нашей стране. В том числе о способах самоубийства, призывов к совершению самоубийства. О детской порнографии, способах, методах разработки, изготовления, использования, местах приобретения наркотиков, информация об азартных играх, информация, запрещенная по решению суда.

– Каждый неравнодушный гражданин, встретив в сети Интернет информацию, которая, по его мнению, может нанести вред ребенку, имеет возможность направить ее эксперту для проведения проверки. Для этого надо лишь зайти на официальный сайт Роскомнадзора и на главной странице сайта в ее нижней части открыть окно «Единый реестр запрещенной информации». Затем открыть раздел «Прием сообщений», внести сомнительную информацию и нажать кнопку «Направить сообщение». И все! Можете быть уверены, что ваша информация попадет к экспертам. И они примут решение, является ли она вредной для ребенка и следует ли ограничить к ней доступ. Возможно, даже вообще заблокируют сайт, но только по решению суда. Всего пять кликов, пять шагов, но не исключено, что тем самым вы спасете чью-то жизнь, – резюмирует подполковник полиции Татьяна Дружинина.

Кстати, сегодня согласно действующему законодательству уголовная ответственность за доведение до самоубийства наступает лишь в том случае, если жертве угрожали или жестоко с ней обращались. А за призыв к суициду среди несовершеннолетних предусмотрена только административная ответственность. Но уже в ближайшем будущем создателей сайтов смерти может ждать уголовная ответственность за склонение подростков к самоубийству. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатом Антоном Беляевым. Если его примут, то редакторам вредоносных сайтов будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет в случае совершения преступления в отношении несовершеннолетнего или группой лиц по предварительному сговору. Теперь слово за депутатами. 

Справка «В»

Если в Интернете появилась информация, которая может нанести вред ребенку:

Роскомнадзор (rkn.gov.ru)

«Единый реестр запрещенной информации»

«Прием сообщений» (внесите информацию)

«Направить сообщение»

Телефон доверия для подростков: 238-86-52


Автор : Сергей КОЖИН

comments powered by Disqus
В этом номере:
Отлученные от иордани
Отлученные от иордани

На Крещение Господне купелей в храмах и на набережной не будет

Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»
Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»

Пока только ясно, что ничего не ясно

Школам предложат курсы дояров и трактористов
Школам предложат курсы дояров и трактористов

Сельскому хозяйству не хватает специалистов

Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш

Праздник повивального искусства «Бабьи каши» отметили во Владивостоке в минувшие выходные.

Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго

Предприниматель из Владивостока установил на территории своего предприятия бюст Иосифа Сталина. Открытие артобъекта (назвать эту архитектурную форму памятником, наверное, нельзя из-за несоответствия некоторым критериям) состоялось в день рождения вождя всех народов – 21 декабря.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4066

Застрахованного бюджет бережет?
Наши садоводы не называют актинидию кишмишем
Жители Сибирцево замерзают в своих домах
Девять вагонов – это выставка
Танкер «Эгвекинот» попал в сети
Выносила миллионы. Ветхими купюрами

газета
газета "Владивосток" № 4065

От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
«Щедрый вечер» под старый Новый год

газета
газета "Владивосток" № 4064

Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
ГИБДД призывает автомобилистов пересмотреть манеру вождения

газета
газета "Владивосток" № 4063

Четвертая дочка в семье Мариинских
На хоккейных коробках идет борьба за кубок главы Владивостока
Президент Филиппин ждет ТОФ в гости. В любое время
Новый год начинается с мальчишек
Памяти Галины Островской
Скверу дали шанс