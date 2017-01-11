Год начинается с VBC

Легендарное мужское радио прибавляет звук и скорость

1 января свой день рождения праздновала одна из самых популярных радиостанций Владивостока. В этом году радио VBC исполнилось – подумать только! – 24 года. Если посмотреть на этот возраст с высоты человеческой жизни, можно однозначно утверждать: именинник – это еще совсем молодой человек, который, однако, уже успел достигнуть немалого, но у него так много всего впереди.

Кстати, нужно отметить, что VBC была в числе первых радиостанций

FM-диапазона во Владивостоке. За без малого четверть века на волне 101,7 FM выросло не одно поколение слушателей. Ведь все это время радио VBC славится не только качественным вещанием и самой крутой музыкой, но и яркими, оригинальными проектами. Минувший год, разумеется, не стал исключением.

Среди запомнившихся слушателям, особенно сильно «выстреливших» акций 2016 года стал грандиозный автомобильный радиоаукцион. В прямом эфире VBC было разыграно три автомобиля: KIA Picanto, Nissan Moco и Volkswagen Jetta. Все торги начинались с одного рубля, а принять участие в них мог любой совершеннолетний гражданин РФ. В итоге две машины ушли к нашим землякам, а третья отправилась аж в Иркутск! Это доказывает, что география поклонников радиостанции не ограничивается только лишь Приморьем.

В середине весны радио VBC устроило «Городское сафари» на квадроциклах. В рамках «Утреннего шоу» корреспондент выезжал на «охоту». Параллельно ведущие давали слушателям в прямом эфире подсказки, намекавшие, куда именно движется «охотник». Задачей было первым найти корреспондента в городе. Победитель акции получал приз – сертификат на час проката двух квадроциклов.

Несмотря на то что VBC позиционирует себя как мужское радио, прекрасная половина его слушателей никогда не остается обделенной вниманием. В преддверии открытия байкерского сезона на волнах 101,7 FM был объявлен фотоконкурс «Мото-Леди Весна – 2016». В течение месяца редакция радиостанции принимала заявки от участниц. В открытой группе радио VBC на «Фейсбуке» специально дня этого конкурса был создан фотоальбом. В результате в нем приняло участие более 200 снимков – организаторы сами не ожидали, что эта акция вызовет подобный резонанс. Победительницу определили путем народного голосования. Успех весеннего смотра мотокрасавиц решили повторить перед закрытием байкерского сезона. По этому случаю был организован конкурс «Мото-Леди Осень – 2016». И праздник красоты снова удался!

Ко дню рождения Владивостока радио VBC провело уникальную акцию «Город в лицах». Все, что нужно было сделать слушателям, – прислать свою фотографию на фоне достопримечательностей приморской столицы. Авторы лучших снимков были награждены призами, а сами работы стали частью поздравительной открытки городу. 2 июля центральную площадь украсил пресс-волл с картой Владивостока, где были размещены лучшие фото, принявшие участие в конкурсе. Сделать селфи на фоне такого оригинального подарка ко дню рождения города могли все желающие.

А в рамках осенней акции «Не проезжайте мимо» VBC доказало, что во Владивостоке живут по-настоящему неравнодушные люди. Ежедневно по будням ведущие радио по очереди выезжали на дороги города, где устраивали «проверку на отзывчивость». Суть затеи была проста: остановить свой автомобиль, включить аварийки и голосовать, привлекая внимание водителей проезжающих мимо машин. Конечно же, далеко не каждый первый и даже не каждый второй предлагал помощь, но все же всякий раз обязательно находились люди, которые соглашались помочь совершенно безвозмездно. Каково же было удивление этих водителей, когда ведущий раскрывал карты и дарил ценный подарок своему спасителю. Причем подарок на тот момент был более чем актуален – сертификат на замену автошин.

Конечно, проекты, завоевавшие популярность у слушателей, – это гордость радиостанции. Но не менее важным свидетельством общественного признания для нее в 2016-м стало почетное второе место в ежегодной общероссийской премии Radiostation Awards! И останавливаться на достигнутом радио VBC не намерено, ведь опыт и творческий креатив здесь всегда идут рука об руку. На ближайшее время радиостанция планирует еще больше захватывающих акций для своих слушателей, так что прибавляйте звук и не пропустите ничего мимо ушей!

Коллектив радио VBC благодарит всех, кто ежедневно настраивает свой приемник на волну 101,7 FM. Если год начался с VBC, скучно не будет!