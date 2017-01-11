Свита сделала короля

Какие риски возникли в Приморье для президентской предвыборной кампании?

Эксперты отмечают резкое ослабление позиций руководства Приморского края, которое способно привести к турбулентности на предстоящих выборах. В этом году состоится голосование за депутатов Думы города Владивостока, а уже в следующем приморцы будут избирать главу государства. Ряд громких задержаний и скандалов в верхушке региональной власти грозит сделать электоральные марафоны как минимум непредсказуемыми. Об этом рассказали эксперты в программе «Разговор с Калачинским» на радио «Лемма».

Привет Приморью из Дубая

Об отсутствии стабильности в политической жизни Приморского края начали говорить давно. Каждый раз обсуждение темы запускалось скандалом: либо таинственной историей с полетом губернатора Владимира Миклушевского на вертолете с шампанским (февраль 2016 года), либо арестом очередного высокопоставленного чиновника. В январе триггером дискуссии послужила неподтвержденная, но и неопровергнутая информация о том, что глава региона провел новогодние каникулы за границей. В самом известии нет ничего предосудительного. Однако пользователи Интернета заметили, что губернатор опубликовал в соцсети фотографию, где он гуляет по своей резиденции с собакой. Снимок якобы был сделан 1 января 2017 года во Владивостоке.

– Эту фотографию растиражировали приморские СМИ, показывая, что глава региона отдыхает на территории Приморья, как и обещал ранее, – рассказал политолог Павел Наливайко. – На деле вышла неудобная история, когда человек вроде бы и не совершил ничего плохого. Как пишут местные блогеры, он провел каникулы на берегу Персидского залива в городе Дубае, а фотографию разместил, как будто он во Владивостоке. И пользователи Интернета его на этом поймали.

– Таким образом, глава региона решил быть в патриотическом тренде, заданном президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, которые свои отпуска всегда проводят в России, – считает Олег Жунусов, главный редактор газеты «Дальневосточные ведомости». – Это была работа на имидж. Работа, которая себя не оправдала.

Упражнения в силе

По словам Андрея Калачинского, здесь важно не столько само событие, сколько реакция на него. Напомним, что прошлой зимой глава региона оказался в центре другого скандала. В феврале 2016-го газета «Дальневосточные ведомости» опубликовала фотографии из Дома переговоров, на которых Владимир Миклушевский с товарищами – Олегом Ежовым (бывшим заместителем губернатора), Ильей Спокойновым (директором хоккейного клуба «Адмирал») и Алексеем Авершиным (помощником главы региона, председателем Союза горнопромышленников Приморского края) – грузил на вертолет шампанское. По сведениям издания, таким экстравагантным способом – по воздуху – компания собиралась добраться до бани. История возымела большой резонанс в региональных и федеральных СМИ. Депутаты Госдумы попросили провести расследование, за чьи деньги был осуществлен полет. Однако разбирательство в большой степени коснулось не руководителей региона, а журналистов, разместивших снимки.

– Тогда губернатор отреагировал очень странно, – отметил Андрей Калачинский. – Он не подтвердил и не опроверг опубликованную информацию. Пресс-служба губернатора также выступила с противоречивыми заявлениями. Но больше всего досталось редакции газеты.

– Дело поручили следователю по особо важным делам, – сообщил Олег Жунусов. – Дважды ходил к нему на допросы. Я понимал, что ничего криминального мы не совершили. Мне сказали, что якобы имеется заявление от самого губернатора, что мы вмешиваемся в его личную жизнь. Когда я спросил у следователя, есть ли у него бумага с заявлением, подписанная лично губернатором, он промолчал. У меня возникло ощущение, что письменного документа не существовало, а было что-то вроде звонка с просьбой заняться этим делом. Владимир Миклушевский при вступлении в должность произвел впечатление наиболее интеллигентного из всех приморских губернаторов. При этом методы, которые он использует, самые что ни на есть силовые.

Политические конфликты администрации Приморского края с руководителями муниципального уровня зачастую решались самым простым путем – оппоненты выбывали из дискуссии, становясь фигурантами уголовных дел. Так, например, прошлогодний конфликт с Думой Находки завершился задержанием ее спикера. После возбуждения уголовного дела свой пост оставил бывший мэр Уссурийска Сергей Рудица. В данный момент под следствием находится действующий глава Владивостока Игорь Пушкарев, который считается главным политическим соперником Владимира Миклушевского.

Мгновенная карма

Силовое продавливание своих решений возымело обратный эффект. Рикошет пришелся по ближайшему окружению Владимира Миклушевского. В мае 2016 года был задержан Олег Ежов. Его подозревают в финансовых махинациях в строительстве. По мнению следствия, он подписал документ о сдаче в эксплуатацию недостроенного объекта в Красноармейском районе. В декабре по подозрению в серых схемах с госзакупками были арестованы Алексей Авершин и Марина Свиридова, супруга Ильи Спокойнова.

– Илью Спокойнова в кулуарах администрации Приморья называют серым кардиналом, – отметил Олег Жунусов. – Журналисты писали, что ни одно серьезное назначение в «Белом доме» не происходило без согласования с ним. Это личность интересная и многогранная. Сейчас он работает в Москве помощником депутата Госдумы, но по-прежнему занимает должность генерального директора хоккейного клуба «Адмирал». По нашим сведениям, только официальная зарплата Спокойнова на этой должности может достигать полутора миллионов рублей ежемесячно. Учитывая то, что руководство клуба привязано ко многим спортивным структурам, где Спокойнов также занимает различные должности, заработки этого человека могут приближаться к пяти миллионам рублей ежемесячно. В газете «Дальневосточные ведомости» мы публиковали информацию по этой теме. От Спокойнова никаких комментариев не поступало. Если он готов заявить, что это не так, мы с удовольствием предоставим ему место на страницах газеты.

Иными словами, почти вся «вертолетная» команда, за исключением самого губернатора и пилота, оказалась вовлечена в уголовные разбирательства. К этому списку стоит прибавить еще одного вице-губернатора, ставшего бывшим, – Сергея Сидоренко (его задержали в конце прошлого года по подозрению в махинациях с компенсационными выплатами пострадавшим от тайфуна «Лайонрок»), экс-главу Фонда капитального ремонта Приморского края Игоря Сологуба, экс-директора Примавтодора Александра Мартынова, также задержанных.

– Владимир Миклушевский сменил Сергея Дарькина с лозунгом о декриминализации региона. Но по факту скандалов в крае стало еще больше, – подчеркнул Андрей Калачинский.

Крутое пике

Провалы в кадровой политике, очередные аресты в администрации региона и прочие скандалы во многом определили то, что уровень поддержки руководства Приморья снизился до критических величин. В ноябре прошлого года Дальневосточный консалтинговый центр под руководством политолога Петра Ханаса провел профильное исследование.

– Согласно этому документу деятельность Владимира Миклушевского поддержало всего 42 процента опрошенных. А во Владивостоке – всего 34 процента, – отметил Олег Жунусов. – Это самый низкий показатель за всю историю губернаторства в регионе. Притом что в 2014 году на выборах его результат был выше 60 процентов. Спад рейтинга продолжается и по сей день. Такие показатели являются большим риском для президентской кампании 2018 года.

Примечательно, что после декабрьских событий (задержаний Сергея Сидоренко, Алексея Авершина и Марины Свиридовой) глава региона на отчетно-выборной конференции Приморского отделения партии «Единая Россия» сообщил, что готов баллотироваться на новый срок.

– Я присутствовал на мероприятии, – отметил Павел Наливайко. – Это заявление о готовности идти на второй срок прозвучало внезапно. Владимир Миклушевский взял слово, чтобы поздравить Людмилу Талабаеву с избранием в Совет Федерации. Несвоевременный тезис губернатора удивил участников конференции так, что ему даже не стали аплодировать. Ведь глава региона еще не отчитался за половину своего нынешнего срока. До выборов губернатора еще два с половиной года. Они пройдут в 2019 году. При этом даже президент РФ Владимир Путин на вопрос, будет ли он участвовать в президентской кампании 2018 года, скромно отвечает, что вопрос преждевременный.

По словам экспертов, неустойчивость политической жизни в Приморье, которую регулярно сотрясают скандалы, уже привлекла внимание Москвы. Приближение президентской кампании, за результаты которой отвечает непосредственно глава региона, это внимание только обостряет. Есть мнение, что именно решение федерального центра, а не готовность или неготовность руководителя края будет определять его политическое долголетие.