Супермаркет на месте сквера может стоить депутату полномочий и партбилета

В минувшую пятницу на привокзальной площади Владивостока состоялся митинг.

Возмущенные граждане требовали освободить депутата городской думы Дмитрия Сулеева от обязанностей председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности как заинтересованное лицо в конфликте, вызванном строительством супермаркета на месте сквера. Застройщиком, которому предъявляют претензии жители микрорайона, является компания, возглавляемая Сулеевым.

Как уже писал «В», администрация Владивостока отменила разрешение на строительство торгового объекта на Бестужева, 40. Но горожане на этом не успокаиваются, выражая недоумение: почему депутат, который, по идее, должен выступать защитником интересов граждан, не выполняет своих прямых обязанностей, а лоббирует лишь собственные коммерческие интересы.

– Мы написали заявление председателю Думы Владивостока Елене Новицкой о том, чтобы снять с Дмитрия Сулеева депутатские полномочия, – объясняет председатель фонда развития Владивостока «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит. – Также жители нашего района хотят добиться исключения застройщика из членов партии «Единая Россия». Мы боимся, что, как только общественный резонанс утихнет, строительство супермаркета возобновится. Поэтому обратились также в прокуратуру Фрунзенского района, чтобы правоохранительные органы вышли в суд с ходатайством об отмене аренды (полученной еще при мэре Копылове. – Прим. авт.) на данный земельный участок.

Несмотря на сильный мороз, люди собрались на митинг, под обращениями подписались 134 человека.

Этот митинг далеко не первый в череде собраний, призванных защитить сквер. Жители домов на ул. Бестужева уже несколько раз устраивали демонстрации у стройплощадки, приглашали депутатов, экспертов и журналистов. Собрали сотни подписей против работ и отправили их во все инстанции. Горожане уверяют: на этом месте супермаркет им не нужен. В микрорайоне уже есть большой торговый центр, который удовлетворяет потребительские запросы населения. А вот сквер необходим, поскольку зеленых зон в округе нет.

Напомним, что забор и строительную технику в сквере на Бестужева, 40 жители района обнаружили 8 декабря. Прибывшие стражи порядка объяснили: стройка законна, разрешение имеется.

Как уже писал «В», разрешение на строительство ООО «Версат» получило в августе минувшего года. Основанием стал договор аренды на участок, подписанный компанией с департаментом земельных и имущественных отношений администрации Приморского края в 2013 году. Начав возводить объект, застройщик нарушил границы земельного участка, отведенного ему под строительство, затронув территорию сквера. В 2014 году в районе ул. Бестужева, 36-38 был зарегистрирован и внесен в реестр муниципальной собственности сквер площадью 827 кв. м.

Это и стало для администрации Владивостока основанием для отмены разрешения на строительство и дополнительной проверки всех документов. Но, как уточняет пресс-служба администрации города, застройщик оспаривает отмену разрешения на строительство в суде. Дата слушания еще не назначена.

Когда верстался номер

Как стало известно «В», вчера в 17.00 на президиуме регионального политсовета «Единой России» должен был рассмотриваться вопрос о членстве в партии Дмитрия Сулеева и его действиях, дискредитирующих, как заявила пресс-секретарь регионального отделения «ЕР» Ольга Титаренко, партию.