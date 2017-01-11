Никаких списков на пять тысяч Пенсионный фонд не составляет

Пенсионеров призывают к бдительности: мошенники решили нажиться на единовременных январских выплатах

Как только стало известно о выплате пенсионерам пяти тысяч рублей, аферисты тут же придумали очередной способ обмана пожилых граждан, сообщает сайт pencioner.ru. Неизвестные под видом сотрудников Пенсионного фонда России собирают данные с пенсионеров якобы для составления списков на пять тысяч. Злоумышленники звонят или приходят к ним домой, представляются сотрудниками фонда, рассказывают о выплате и просят представить реквизиты банковских карт и данные паспорта якобы для того, чтобы перевести деньги.

Как сообщают в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, в регионе о подобных инцидентах информации пока нет. Но на всякий случай напоминают: доставка единовременной выплаты производится тем же способом, каким гражданину доставляется пенсия. Если вам пенсию приносит почтальон, то он же вам принесет и обещанные пять тысяч рублей. Если пенсию перечисляют на банковскую карту, то на карту поступит и эта выплата. Если вы за пенсией ходите на почту, то именно на почте вы получите свои пять тысяч вместе с пенсией.

Тем временем, по информации краевого Отделения ПФР, приморские пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Первыми получателями стали те, кому доставка производится через финансово-кредитные учреждения. Напомним, что в целом по России единовременная выплата производится с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через «Почту России» или другую доставочную организацию.

– Необходимые на единовременную выплату средства – а в Приморском крае это 2,8 млрд рублей – поступили утром 11 января 2017 года. Буквально в течение часа они были направлены доставщикам – финансово-кредитным учреждениям и «Почте России». И уже вечером 11 января наши пенсионеры начали получать выплату, – рассказала Галина Никитченко, заместитель управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю. – В первую рабочую неделю января выплаты были доставлены 262,5 тысячи пенсионеров.

Отметим также, что выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями всех видов пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например военный пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

В краевом Отделении ПФР подчеркивают: специалисты Пенсионного фонда НЕ ХОДЯТ по домам граждан и НЕ ЗАПРАШИВАЮТ персональные данные по телефону! Для того чтобы получить единовременную выплату, обращаться в отделение фонда, подавать заявление или сообщать данные по своим счетам и картам НЕ ТРЕБУЕТСЯ!