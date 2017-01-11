Кто людям помогает, тот гранты получает

Придумайте полезную для города идею, и вам дадут за это деньги

С начала года специалисты администрации Владивостока вновь начали прием заявок на выплату компенсаций некоммерческим общественным организациям на оплату коммунальных платежей, арендной платы, услуг связи. Одновременно с этим специалисты управления по исполнению программ по поддержке населения проводят консультации для некоммерческих организаций по разработке социальных проектов.

Как получить субсидию

Напомним, что муниципальная программа по поддержке некоммерческих организаций работает в приморской столице уже пять лет. Какие организации могут рассчитывать на участие в ней? Различные общества инвалидов, ветеранские организации, национальные объединения, созданные для решения социальных задач. Таких в нашем городе более тридцати, и практически все они стараются участвовать в заявленных муниципалитетом конкурсах.

– Один из критериев отбора – социальная активность организаций, – поясняет заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Ирина Самусенко. – Оцениваем их деятельность, в том числе смотрим на реализованные ими проекты. Если организации активные, они получают финансовую поддержку города. Это субсидирование арендной платы, коммунальных платежей, оплата связи (одного городского телефона), создание и обслуживание интернет-сайтов, установка и обслуживание пожарной сигнализации.

В течение двух лет муниципалитет компенсировал также затраты на ремонт помещений, в которых работают общественники. Согласитесь, когда не надо думать, где взять деньги на оплату коммунальных услуг, аренды, связи, когда потолок не рушится на голову, легче думать, как помочь другим людям. Нам есть с чем сравнивать, ведь мы знаем, как работали такие организации еще каких-то пять лет тому назад.

Как получить субсидию? Существуют критерии отбора, каждый из которых оценивается в баллах. В этом году, для того чтобы получить субсидию, необходимо набрать 20 баллов.

– Средний размер субсидий, полученных социально ориентированными некоммерческими организациями Владивостока в 2016 году, составил 100 тысяч рублей. В прошлом году субсидии получала 21 организация. В 2017-м на эти цели выделено 2,8 млн рублей. Как видите, несмотря на кризис и секвестрование бюджетов (в том числе муниципального), на поддержку некоммерческих организаций траты не сокращаются. Кроме того, во Владивостоке отдельно выделено 1,2 млн рублей на реализацию социальных проектов, – подчеркивает Ирина Самусенко.

От городского уровня до федерального

Направления реализации социальных проектов из года в год остаются неизменными: «Профилактика социального сиротства. Поддержка материнства и детства», «Повышение качества жизни людей пожилого возраста», «Социальная адаптация инвалидов и их семей», «Развитие межнационального сотрудничества», «Патриотическое воспитание». Проекты местных общественников хорошо знакомы горожанам.

К примеру, при финансовой поддержке администрации города прошел девятый фестиваль патриотической песни «Восточный форпост». Организатор – городской Совет ветеранов.

Владивостокское городское отделение Российского союза ветеранов Афганистана проводит целый цикл мероприятий «Жизнь Отечеству», посвященных памятным датам военной истории России.

Без малого четверть века в Приморье широко празднуется татарский праздник Сабантуй, из них пять лет – во Владивостоке и при активной поддержке администрации города. Организовывает праздник владивостокская татаро-башкирская общественная организация. В новом году она вышла уже на краевой уровень.

Шумно, ярко, весело всегда проходит «Сорочинская ярмарка», организованная украинской диаспорой, представленной ансамблем «Горлица». В этом году украинскую культуру «Горлица» будет демонстрировать на празднике «Щедрый вечерок», организованном уже на краевой грант.

– Наша задача – научить общественников делать такие проекты, чтобы они выигрывали гранты не только у нас, но и побеждали на краевом уровне. Но и на этом чтобы не останавливались и выходили уже на президентские гранты, – говорит Ирина Самусенко.

В числе постоянных победителей городских конкурсов социальных проектов – «Социальная мастерская», созданная общественной организацией инвалидов с заболеваниями крови «Милосердие». Это проект на годы. За счет городских субсидий было куплено оборудование, силами муниципалитета отремонтировано помещение. Работают здесь люди с ограниченными возможностями. Ремонтируют технику: компьютеры, магнитофоны, видеотехнику, телевизоры, детские электронные игрушки. Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов первой группы ремонт бесплатный, разве что оплачивается стоимость заменяемой детали.

Руководитель «Милосердия» Эдуард Ахтырцев затеял еще одно доброе дело: возобновил в своей мастерской производственно-техническое обучение. Теперь работники мастерской учат своему ремеслу приходящих к ним школьников.

К слову, «Милосердие» тоже выиграло краевую субсидию, на которую был построен подъемник в помещение, им теперь могут пользоваться как сами работники, так и клиенты. Теперь у них новый проект – «Доступность», смысл которого – отслеживать, каким образом коммерсанты, владельцы общепитовских точек, магазинов, коммерческих аптек, клиник обеспечивают доступ в свои заведения людям с ограниченными возможностями здоровья. Что интересно, инициатива по проведению проверок исходила от студентов гуманитарно-технического колледжа, расположенного по соседству с «Социальной мастерской». Ребята предложили свои услуги в качестве проверяющих, заручившись поддержкой общества инвалидов, у которого есть право проводить подобные проверки. Кстати, у «Милосердия» уже есть опыт проведения проверок: в свое время совместно с обществом инвалидов «Ковчег» они проверяли наличие парковок для инвалидов.

Тот же самый «Ковчег» после удачного участия в городских конкурсах тоже вышел на краевой уровень. Теперь на краевую субсидию организовывается пляж для инвалидов.

Не ограничивайте добро праздниками

Чего ждать от некоммерческих организаций в этом году?

– Мы настраиваем их на то, чтобы проекты, которые они представляют, охватывали как можно больше людей, – рассказывает Ирина Самусенко. – Сабантуй? Замечательно. Но не стоит останавливаться лишь на одном этом празднике, открывайте для нас свою культуру во всей ее полноте. Это если речь идет о национальных объединениях. К слову, в этом году мы ожидаем увидеть на конкурсе социальный проект узбекской диаспоры.

Если речь идет об инвалидных организациях, то наиболее выигрышны проекты, не ограниченные по времени. Как, например, «Социальная мастерская» или пляж для инвалидов. К слову, удачные социальные проекты воодушевляют и муниципалитет на реализацию масштабных идей. К примеру, город планирует организовать пляж для инвалидов на территории муниципального парка отдыха имени Лазо. Это будет совершенно обособленная зона с адаптированным спуском в воду, со специализированными туалетами, специальными шезлонгами. И это второй в стране пляж для инвалидов, подобный пока действует только на Черном море.

– Если есть вопросы по разработке проектов, приходите, мы проводим консультации, – напутствовала Ирина Самусенко представителей некоммерческих организаций на ознакомительном семинаре. – Кроме того, мы ведем информационное сопровождение каждого социального проекта. И потому при написании проекта вы должны понимать, что он создается для жителей нашего города.

Напоминаем: для того чтобы в этом году получать финансовую поддержку от администрации Владивостока, необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения.

Прием документов осуществляется до 25 февраля по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39а. Контактные телефоны: 2-614-089, 2-614-397.