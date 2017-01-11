В наноинженеры я б пошел. Там и стипендия повыше

Минобрнауки распределило квоты президента для тех, кто будет двигать вперед нашу экономику, сообщает «Российская газета».
Всего «высокотехнологичную» стипендию от президента будут получать 2700 человек. Больше всего квот у вузов Минобрнауки, региональных, муниципальных и негосударственных вузов – 2167, вузов Минобороны – 141, Минздрава – 111 и Федерального агентства связи – 81.
Стипендию правительства будут выплачивать 4500 студентам, которые учатся на приоритетных направлениях. Вузы Минобрнауки, а также региональные, муниципальные и частные университеты получат 3612 квот. В военных вузах будет 236 таких студентов, в медуниверситетах и медакадемиях – 186.
Все остальные студенты, аспиранты, курсанты и адъюнкты, которые учатся на других специальностях, тоже могут получать и стипендию президента, и стипендию правительства. Для них выделено 1400 квот на президентскую стипендию и 1500 квот на стипендию правительства.
Напомним, что президентская стипендия появилась в России в 1993 году и назначается на один год для студентов, на срок до трех лет – для аспирантов. Общий размер президентской стипендии для студентов – 2200 рублей. Для тех, кто учится на приоритетных направлениях подготовки, – 7000 рублей. Аспиранты могут рассчитывать на 4500 рублей, а если речь идет о приоритетных направлениях – на 14000 рублей в месяц.
В числе приоритетных такие направления, как прикладная математика, радиотехника, приборостроение, оптотехника, ядерная энергетика и теплофизика, двигатели летательных аппаратов, наноинженерия, наноматериалы, медицинская биохимия и фармация.