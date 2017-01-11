В наноинженеры я б пошел. Там и стипендия повыше

Студентам, которые учатся на приоритетных направлениях, связанных с модернизацией и развитием технологий, будут выплачивать повышенную стипендию.

Минобрнауки распределило квоты президента для тех, кто будет двигать вперед нашу экономику, сообщает «Российская газета».

Всего «высокотехнологичную» стипендию от президента будут получать 2700 человек. Больше всего квот у вузов Минобрнауки, региональных, муниципальных и негосударственных вузов – 2167, вузов Минобороны – 141, Минздрава – 111 и Федерального агентства связи – 81.

Стипендию правительства будут выплачивать 4500 студентам, которые учатся на приоритетных направлениях. Вузы Минобрнауки, а также региональные, муниципальные и частные университеты получат 3612 квот. В военных вузах будет 236 таких студентов, в медуниверситетах и медакадемиях – 186.

Все остальные студенты, аспиранты, курсанты и адъюнкты, которые учатся на других специальностях, тоже могут получать и стипендию президента, и стипендию правительства. Для них выделено 1400 квот на президентскую стипендию и 1500 квот на стипендию правительства.

Напомним, что президентская стипендия появилась в России в 1993 году и назначается на один год для студентов, на срок до трех лет – для аспирантов. Общий размер президентской стипендии для студентов – 2200 рублей. Для тех, кто учится на приоритетных направлениях подготовки, – 7000 рублей. Аспиранты могут рассчитывать на 4500 рублей, а если речь идет о приоритетных направлениях – на 14000 рублей в месяц.

В числе приоритетных такие направления, как прикладная математика, радиотехника, приборостроение, оптотехника, ядерная энергетика и теплофизика, двигатели летательных аппаратов, наноинженерия, наноматериалы, медицинская биохимия и фармация.