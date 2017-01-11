Родителям устроят ЕГЭ. Чтобы дети меньше нервничали

Рособрнадзор планирует провести день сдачи ЕГЭ с родителями, где мамы и папы смогут сами пройти всю процедуру единого госэкзамена и попробовать его сдать. Эта инициатива, по мнению руководства ведомства, позволит снять напряжение вокруг ЕГЭ, сообщает «Российская газета».

Как уверяет глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, собственный опыт прохождения экзамена поможет родителям и самим поменьше нервничать из-за единого госэкзамена, и детей успокоить.

В 2017-2018 учебном году ведомство также продолжит национальное исследование качества образования, поэтому школьникам придется чаще писать проверочные и контрольные работы и готовиться к устной части экзаменов. Большая часть всероссийских проверочных работ запланирована на апрель для учеников 4-х, 5-х, 10-х и 11-х классов. Также в апреле ученики 6-х и 8-х классов напишут работу по ОБЖ. В мае школьников ждут проверочные работы по биологии и истории, а в октябре десятиклассники будут сдавать химию и биологию.

– Всероссийские проверочные работы – это обычные контрольные работы, предназначенные для диагностики уровня подготовки обучающихся, выявления проблемных зон и самооценки школ, – подчеркнул глава Рособрнадзора.

В гуманитарные предметы возвращается устная речь. Впервые пройдет пробная сдача ГИА для 9-х классов по русскому языку с устной частью. Пока добровольная, но в перспективе устная часть может стать обязательной для всех.

Девятиклассники в этом году будут сдавать четыре предмета: русский язык, математику и две дисциплины по выбору. Но аттестат получат только те, кто успешно справится со всеми четырьмя экзаменами. Две двойки разрешат пересдать. Но только один раз. Если снова неуд, то к новой пересдаче допустят после 1 сентября.