Владивосток – выбор иностранцев

Известный сервис поиска отелей RoomGuru.ru опубликовал рейтинг самых привлекательных для иностранцев городов России по данным бронирования отелей иностранцами для проживания в дни новогодних праздников в нашей стране.
В тройку самых популярных городов вошел и Владивосток, сообщила пресс-служба края. Впереди лишь Москва и Санкт-Петербург. По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Владивостока в среднем на 2,5 ночи и платили за проживание 3,4 тысячи рублей в сутки. В Петербурге – на 3 ночи за 3,9 тысячи рублей в сутки, а в Москве – на 3 ночи за 4,3 тысячи.
Приморье стабильно входит в топ-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах Интернета. Также столица Приморья занимает первое место в рейтинге самых привлекательных городов России, интернет-голосование проходит в рамках проекта «Город России – национальный выбор».
Предприниматель из Владивостока установил на территории своего предприятия бюст Иосифа Сталина. Открытие артобъекта (назвать эту архитектурную форму памятником, наверное, нельзя из-за несоответствия некоторым критериям) состоялось в день рождения вождя всех народов – 21 декабря.
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