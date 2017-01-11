Владивосток – выбор иностранцев

Известный сервис поиска отелей RoomGuru.ru опубликовал рейтинг самых привлекательных для иностранцев городов России по данным бронирования отелей иностранцами для проживания в дни новогодних праздников в нашей стране.

В тройку самых популярных городов вошел и Владивосток, сообщила пресс-служба края. Впереди лишь Москва и Санкт-Петербург. По данным сервиса RoomGuru.ru, в дни новогодних праздников иностранные туристы останавливались в гостиницах Владивостока в среднем на 2,5 ночи и платили за проживание 3,4 тысячи рублей в сутки. В Петербурге – на 3 ночи за 3,9 тысячи рублей в сутки, а в Москве – на 3 ночи за 4,3 тысячи.

Приморье стабильно входит в топ-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах Интернета. Также столица Приморья занимает первое место в рейтинге самых привлекательных городов России, интернет-голосование проходит в рамках проекта «Город России – национальный выбор».