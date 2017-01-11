Летел с наградами для дальневосточников…

Страна прощается с погибшими при крушении военного борта Ту-154 над Черным морем летчиками и пассажирами. Большинство из них похоронили в Мытищах на мемориальном комплексе России. Один офицер упокоился в Хабаровске. Это выпускник Уссурийского суворовского военного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища полковник Александр Ваганов.

Наш земляк в 1987 году окончил суворовское училище в Уссурийске. А еще через четыре года – военное училище имени маршала Рокоссовского в Благовещенске. Начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов (двоюродный брат экс-спикера Госдумы и почетного гражданина Владивостока Бориса Грызлова. – Прим. авт.) написал на сайте ДВВОКУ,

что имя Александра Ваганова навечно занесено в список курсантов-выпускников.

В последние годы полковник Ваганов служил в штабе Восточного военного округа начальником отделения по работе с прапорщиками и контрактниками управления кадров. По словам сослуживцев, был грамотным и ответственным офицером, пользовался заслуженным уважением у коллег.

На борту Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря под Сочи, он направлялся в служебную командировку в Сирию, чтобы на российской авиабазе Хмеймим вручить боевые награды отличившимся в боях на Ближнем Востоке военнослужащим-дальневосточникам.

У 46-летнего офицера в Хабаровске остались жена и две дочери. Супруга погибшего пожелала, чтобы Александра похоронили на его малой родине.

Более 500 жителей Хабаровска пришли в понедельник на церемонию прощания в знаменном зале военно-исторического музея округа. Гроб был накрыт российским триколором, рядом выложены награды погибшего офицера. По окончании церемонии колонна под траурные мелодии военного оркестра и в сопровождении роты почетного караула прошла от здания музея до окружного Дома офицеров Российской армии. С Комсомольской площади участники процессии колонной из нескольких автобусов выехали на Матвеевское кладбище. На нем с воинскими почестями и был захоронен полковник Ваганов рядом с могилами его отца и матери.

Родом из Хабаровска была еще одна погибшая – 34-летняя Оксана Бадрутдинова, она являлась помощницей главы департамента культуры Минобороны Антона Губанкова. В Приамурье у нее также остались родные и близкие.

Всего на борту разбившегося самолета находилось 92 человека. Это экипаж, военнослужащие, журналисты и артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Среди пассажиров была также известная на весь мир доктор Елизавета Глинка.

Напомним: первым погибшим в Сирии стал служивший 9 лет на приморском аэродроме в Варфоломеевке командир фронтового бомбардировщика Су-24 М подполковник Олег Пешков, посмертно ставший Героем России. В декабре в Алеппо погибли медсестры полевого госпиталя Минобороны РФ Галина Михайлова и Надежда Дураченко из Биробиджана, посмертно награжденные орденами Мужества.

Редакция «В» выражает соболезнования родным и близким полковника Александра Ваганова, Оксаны Бадрутдиновой и всех погибших в этом рейсе.