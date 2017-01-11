Льдина ушла в отрыв

Во Владивостоке спасатели сняли с отрывающейся льдины рыбаков и доставили на берег.
Как сообщила пресс-служба МЧС по Приморскому краю, в понедельник днем поступило сообщение от очевидцев: на ледовом поле от бухты Федорова в сторону ТЭЦ-1 образовалась трещина шириной от 3 до 6 метров. Находящиеся на льду любители зимней рыбалки (порядка 30 человек) оказались отрезанными от побережья.
Трещина продолжала расширяться.
Прибывшие спасатели сняли рыбаков с льдины и на двух катерах на воздушной подушке доставили к берегу. Сотрудники ГИМС остались на этом участке дежурить, чтобы новые любители зимней рыбалки не вышли на опасный лед.
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