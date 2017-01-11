Бюст Сталина как ответ на бюст Николая Второго

Предприниматель из Владивостока установил на территории своего предприятия бюст Иосифа Сталина. Открытие артобъекта (назвать эту архитектурную форму памятником, наверное, нельзя из-за несоответствия некоторым критериям) состоялось в день рождения вождя всех народов – 21 декабря.

По словам самого инициатора установки Юрия Москалева, это событие стало ответом на установку рядом с Покровским храмом бюста Николая Второго.

Он считает, что эти две исторические фигуры несоизмеримы.

– Чем отличился Николай Второй? Что он сделал для нашей страны? Ввязался в Русско-японскую войну, которую мы бездарно проиграли. Потом в Первую мировую, которая вообще к нашей стране имела мало отношения. В итоге это привело к революции и последующей Гражданской войне. А Иосиф Сталин – это великий государственный деятель. Посмотрите, что ему досталось в наследство после управления Ленина и Троцкого и к чему мы пришли в 1953 году. У нас была сильная экономика, и это после Великой Отечественной войны! У нас были стабильно низкие цены, что является признаком качественного управления страной, – объяснил корреспонденту «В» свою позицию предприниматель.

Несмотря на то что бюст установлен на практически закрытой территории и доступ людей к нему ограничен, событие получилось достаточно резонансным и бурно обсуждаемым в соцсетях. Понятно, что пришлось отстаивать свою позицию и Москалеву.

– Противники, с которыми мне пришлось сталкиваться, оперируют информацией, взятой, вероятно, еще в «Огоньке» в 80-х – 90-х годах, и рассуждают о миллионах жертв репрессий. Когда же дело доходит до более-менее серьезных аргументов, у них ничего, кроме эмоций, не остается. Приходилось сталкиваться и вовсе с неадекватными гражданами. Однако в основном люди относятся к появлению бюста Сталина положительно – без излишнего пиетета, но вполне себе трезво…