Акушеры-гинекологи надели сарафаны и сварили 13 каш

Праздник повивального искусства «Бабьи каши» отметили во Владивостоке в минувшие выходные.

Организаторами мероприятия выступили некоммерческое партнерство «Союз медицинских организаций и врачей Приморского края» и Ассоциация гинекологов-эндокринологов Приморского края. Праздник состоялся при поддержке благотворительного фонда Александра Монастырева.

Основная цель этого праздника, который в столице Приморья проходит уже в 13-й раз, – повышение престижа материнства и отцовства, профессии акушера-гинеколога, рождаемости в регионе и, конечно, возрождение национальных традиций.

– Мы хотим, чтобы на Дальнем Востоке начиналась и множилась Россия. В первую очередь численно. Наверное, нет в мире такой профессии, которая позволяет много раз пережить самое ценное, что есть у любого: материнство, отцовство, родительство. Конечно же, только вместе мы можем сдвинуть точку численности нашего народа, – говорит Александра Мухотина, президент НП «Союз медицинских организаций и врачей Приморского края», председатель Ассоциации гинекологов-эндокринологов Приморского края, врач – акушер-гинеколог с 30-летним стажем.

Традиция «Бабьих каш» началась в Древней Руси. Каждый год на второй день после Рождества родители ходили в гости к повитухе. Тогда считалось, что повитуха и ребенок, которого она приняла, всю жизнь имеют духовно-родственные отношения, поэтому к ней относились как к члену семьи. Семья одаривала повитуху деньгами и подарками, а она в знак благодарности ставила на стол горшок каши – символ плодородия.

На современном празднике повивального искусства гостям было предложено 13 каш, которые приготовили акушеры-гинекологи. Гости угощались, затем каждый из них мог отдать свой голос за понравившееся блюдо. Уже при награждении кашевары делились рецептом приготовления, говорили о полезных свойствах каш.

Пришедших на праздник развлекал фольклорный ансамбль «Повитухи», состоящий из одних врачей. Гостям «Бабьих каш» рассказали об истории праздника и предложили вспомнить пословицы о каше, народные игры и викторины.