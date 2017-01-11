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Криминал

Чешуекрылый стервятник

Даже находясь на скамье подсудимых, мошенник умудрился обмануть суд и получить условный срок вместо реального наказания

В конце сентября 2016 года в газете «Владивосток» была опубликована заметка о неком журналисте, обманным путем выманившем 200 тысяч рублей у жительницы краевого центра.

Женщина заказала ему телевизионный репортаж о бывшем директоре крупной строительной компании с последующим размещением материала в эфире одного местного телеканала. Получив часть денег переводом на банковскую карточку, часть – наличными с оформлением расписки, мужчина перестал отвечать на телефонные звонки. После чего потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции № 1 по Ленинскому району Владивостока, где было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В публикации не называлось имя лжежурналиста – на тот момент еще шло следствие. Но сейчас, когда Артемовский городской суд поставил точку в этом уголовном деле, время раскрыть все карты.

Многоликий обманщик

У этого человека несколько имен и фамилий. Одним он представлялся Евгением Ланским, другим – Александром Санниковым, третьим – Геннадием Обыденным. Но чаще всего он называет себя Сергеем Викторовичем Саблиным. Именно под этим именем в 2010 году его приняли в действительные члены Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского края (далее по тексту РГО).

Как и полагается, к заявлению о принятии в члены общества Сергей Викторович приложил биографию, собственноручно сочиненную, указав, что с детства увлекается энтомологией и даже «открыл» в Приморском крае ранее неизвестный подвид бабочки, описав ее в своей опубликованной монографии «Булавоусые чешуекрылые юга Приморья». Научный труд с таким названием действительно существует и хранится в библиотеке РГО. Правда, автор у него другой. Но, как стало известно «В», в свое время Саблин изучал эту монографию, видимо, для расширения кругозора. И для обогащения научными подробностями своей биографии.

Необходимо отметить, что семь лет назад в РГО не было строгого подхода к паспортным и другим данным претендентов в члены научного общества, поэтому анкету «энтомолога-энтузиаста» никто не проверял. Ученые мужи поверили ему на слово и вручили Саблину удостоверение действительного члена РГО. О чем сегодня сожалеют… Этот статусный документ стал для Саблина своеобразной визитной карточкой, а также пропуском во многие государственные и коммерческие структуры.

Между тем реальное имя новоиспеченного члена РГО Милованов Евгений Викторович. Истинные данные этого человека будут установлены во время следствия по факту присвоения им 200 тысяч рублей, полученных в качестве гонорара за изготовление видеосюжета, который так и не появился на свет.

Выманил деньги и скрылся

Как рассказала «В» потерпевшая Татьяна Карелова*, с «известным журналистом» ее познакомила приятельница. На первой встрече в сентябре 2015 года Милованов представился ей Саблиным Сергеем Викторовичем, отрекомендовавшись «специалистом в области производства телевизионных репортажей с обширными связями среди работников телевидения». При этом, как следует из материалов уголовного дела, «достоверно зная, что не имеет возможности и средств подготовить телевизионный репортаж указанного содержания и выпустить его в телеэфир, он дал согласие на подготовку телерепортажа».

Первый аванс, 1500 долларов, лжежурналист получил наличными в начале октября 2015 года. На тот момент в соответствии с курсом ЦБ РФ это составляло 97 тысяч 644 рубля. В уголовном деле есть расписка, подтверждающая получение валюты за подписью Саблина Сергея Викторовича. Мошенник понимал, что рано или поздно ему придется отвечать за содеянное, поэтому указал в расписке вымышленное имя, ложный адрес своего места жительства и данные якобы принадлежащего ему гражданского паспорта. При этом Саблин-Милованов вновь заверил заказчицу о своем «самом серьезном подходе к взятому обязательству по подготовке и выпуску в эфир телерепортажа».

После этого от Кареловой был еще один транш в размере 100 тысяч рублей на банковскую карточку, оформленную на имя… матери мошенника, проживающей в пригороде Артема. О махинациях сына женщина не знала.

В общей сложности Милованов выманил у потерпевшей 197 тысяч 644 рубля, после чего скрылся, так и не выполнив обещанного. Что было дальше, мы уже знаем.

По словам потерпевшей, она не единственная, кто пострадал от мошеннических действий Саблина. Но только Карелова обратилась за помощью в полицию. Обманутые граждане ждали, чем закончится судебная дуэль между Кареловой и Саблиным. Понять их можно: никто не хочет признавать, что его обвели вокруг пальца, если нет уверенности в наказании преступника.

Раскаялся. И обманул

Алгоритм злодеяний мошенник отработал до мелочей. Прежде чем объегорить очередную жертву, он внимательно изучал информационное поле, выискивая юридических и физических лиц, у которых возникли различные проблемы. Затем всевозможными путями находил их контакты и предлагал свои услуги в качестве журналиста, имеющего выход на федеральные телеканалы. Саблин приезжал к заказчику с видеокамерой, записывал интервью, как это было в случае с Татьяной Кареловой, рассказывал байки о своих мнимых возможностях по размещению материала. Свою убедительную речь он сдабривал известными фамилиями и профессиональной журналистской терминологией. И люди ему верили. Как правило, гонорар мошенник получал без расписок, чтобы не оставлять следы.

В ходе следствия выяснилось, что лжежурналист уже не единожды конфликтовал с законом. Но уголовные дела в отношении него не возбуждались: совершив правонарушение, он бесследно исчезал. Информацию о его противоправных действиях, например, в Уссурийске и Находке можно отыскать в Интернете на сайтах местных СМИ. Для этого достаточно набрать в Яндексе его фамилию, настоящую либо липовую, и тайное станет явным.

На суде лжежурналист свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал действия подсудимого как мошенничество путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшей. И назначил ему наказание 1 год 9 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Свою роль в смягчении наказания сыграли несовершеннолетний ребенок и нетрудоспособная мать, которые находятся на иждивении подсудимого. А также положительная характеристика, данная Милованову в Приморском краевом отделении Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского края за подписью его председателя Алексея Буякова. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу 25 ноября 2016 года. Казалось бы, фенита ля комедия, зло наказано. И в нашей истории можно ставить точку.

Но здесь начинается самое интересное. Позже выяснилось, что характеристика, предоставленная Миловановым в Артемовский городской суд, РГО не выдавалась! И подпись председателя общества на ней – грубая подделка! Этот факт подтверждает письмо № 64 от 29 декабря 2016 года за подписью – на этот раз настоящей – председателя общества Алексея Буякова. Копия этого документа имеется в распоряжении редакции «В». Что здесь можно сказать? Мошенник остался верен себе: даже на скамье подсудимых ему удалось обмануть наш самый гуманный и, как выяснилось, самый доверчивый суд в мире.

Как стало известно «В», потерпевшая Карелова намерена обратиться в полицию по поводу липовой характеристики Милованову и поддельной подписи на ней председателя Приморского отделения РГО. Надеемся, что эта криминальная история заинтересует правоохранительные органы. И они дадут ей должную оценку.

Платите взносы – удостоверения будут

Но и это еще не все проделки лжежурналиста. В январе 2016 года Саблин обманул администрацию Октябрьского района и членов Общественного совета районного историко-краеведческого музея, выхорив у них 8 тысяч 400 рублей в качестве вступительных взносов в ряды РГО и на оформление удостоверений. Как рассказала «В» заведующая районным историко-краеведческим музеем МБЦ «Центр культуры и досуга Октябрьского района» Наталья Аграфенина, Саблин обратился в администрацию района, предъявив документы члена Приморского отделения РГО – Общества изучения Амурского края, представившись председателем Дальневосточного экспедиционного центра и членом Союза журналистов России. Гость из краевого центра рассказал, что его съемочная группа снимает документальный исторический фильм «Путями первопроходцев», посвященный первым исследователям Приморья и Приамурья.

21 января в районном музее прошла встреча Саблина с историками и краеведами Октябрьского района, где «кинодокументалист» пообещал со дня на день предоставить выставку с одноименным названием для экспонирования в районном музее. По его словам, на тот момент она располагалась в кампусе ДВФУ на острове Русском. Позднее для подтверждения своих слов он даже выслал на электронную почту музея фото стендов этой выставки. Но саму выставку жители Октябрьского района так и не увидели.

Выступая перед собравшимися, Саблин предложил всем желающим вступить в ряды Приморского отделения РГО, а также создать в районе первичную ячейку, как он объяснил, чтобы пополнить ряды общества новыми людьми. Его агитация даром не прошла – семь человек изъявили желание немедленно вступить в общество. Мессия от РГО раздал гражданам анкеты и собрал с них первоначальные взносы – по 500 рублей с человека. Пообещав, что внеочередной прием в члены РГО состоится уже 27 января. После чего уехал во Владивосток. Эта история напоминает лекцию о межпланетном шахматном турнире, которую Остап Бендер прочитал доверчивым жителям Васюков. Впрочем, в данной ситуации великий комбинатор нервно курит в стороне вместе с его «родителями» – Ильей Ильфом и Евгением Петровым.

Еще через день Саблин прислал на электронную почту музея письмо, в котором просил срочно собрать с будущих членов общества еще по 700 рублей. Якобы на новые удостоверения московского образца. По его словам, их должен привезти из столицы председатель общества. Конечно, деньги – 4 тысячи 900 рублей – были собраны и переведены посреднику на его КИВИ-кошелек. Впоследствии Саблин подтвердит, что получил эту сумму. Но удостоверения членов РГО краеведы Октябрьского района так и не увидят. А вскоре и Саблин перестал отвечать на звонки.

– Мы только потом поняли, что вступление в общество – это откровенный блеф. Но он пел очень красиво и не походил на мошенника. Меня поражает, как он, действуя в открытую, всегда выходил на связь и не боялся, что его разоблачат. Мне показался он вполне серьезным и образованным, – рассказала «В» Наталья Аграфенина.

Впрочем, у всякой истории есть финал. 28 декабря 2016 года решением Совета Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского края Милованов Е. В. (Саблин С. В.) единогласно был исключен из членов РГО. Дабы не дискредитировал и не наносил ущерб обществу своей деятельностью. С данным решением совета можно ознакомиться на официальном сайте Приморского отделения РГО.

* – фамилия изменена.

 

Автор : Сергей КОЖИН

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